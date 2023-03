Tramec, anche a Chieti un successo Chiusa la regular al secondo posto

mokambo chieti

72

tramec cento

83

MOKAMBO CHIETI: Roderick 21, Reale 3, Bartoli 7, Serpilli 16, Thioune 7, Jackson ne, Spizzichini 6, Ancellotti 10, Febbo ne, Mastellari 2. All. Rajola

TRAMEC CENTO: Kuuba, Mussini 13, Toscano 10, Berti 8, Moreno 3, Tomassini 8, Marks 32, Baldinotti nne, Archie 9, Zilli. All. Mecacci

Arbitri: Pazzaglia, Calella e Picchi

Note: parziali 17-21, 34-38, 60-62. Tiri da 2 Chieti 1440, Cento 2135. Tiri da 3 Chieti 817, Cento 1025. Tiri liberi Chieti 2027, Cento 1117.

Buona prova della Tramec Cento, che soffre sul campo della Mokambo Chieti (in una gara che però non aveva alcun valore per la classifica) ma che nel quarto finale riesce a tirare fuori una prestazione convincente sui due lati del campo e porta a casa il secondo posto alla fine della regular season e in vista della fase ad orologio. Ancora ua grande prestazione di Marks, mattatore del match con 32 punti. La squadra di casa parte subito forte mettendo in evidenza il suo miglior giocatore Roderick, che sin dalla palla a due, prova a trascinare Chieti. E’ proprio Roderick a regalare il primo vantaggio ai suoi che si portano sul 6-2. Cento però riesce a leggere bene il momento, e con calma prova a dire la sua: il sorpasso arriva dopo 4’ grazie a Toscano e qualche minuto dopo ci pensa Marks a firmare l’allungo sul 10-14.

I padroni di casa però non mollano la presa, vanno sotto di 9 grazie ai liberi di Mussini ma pian piano riescono a rientrare chiudendo sul 17-21 il primo quarto.

Nel secondo periodo Chieti riesce anche a riportarsi in vantaggio, con Cento che fatica a tenere le redini della partita: è Marks l’arma in più a disposizione di coach Mecacci, ma neanche le sue giocate consentono alla Tramec di mettere a segno l’allungo sperato: all’intervallo lungo il vantaggio resta di 4 punti con il tabellone che recita 34-38. In avvio di terzo quarto Cento prova subito a mettere le cose in chiaro.

I ragazzi di Mecacci provano a prendere possesso del match e la tripla di Marks vale il nuovo +9, gli abruzzesi sono in difficoltà; la Tramec lo capisce e prova l’affondo decisivo con la tripla di Moreno, ma la Mokambo non molla la presa e riesce comunque a rimanere in linea di galleggiamento grazie al contributo di Serpilli. Chieti resta attaccata alla gara e nel finale di quarto riesce a trovare con il solito Roderick anche le forze per provare ad avvicinarsi chiudendo il quarto con soli 2 punti da recuperare sul 60-62. In avvio di ultimo quarto però il solito Marks e Mussini riescono a dare di nuovo un margine di vantaggio a Cento che arriva agli ultimi 5 di gioco avanti di 7 sul 65-72. La squadra di Mecacci trova un contributo importante dalla panchina, ma soprattutto riesce ad alzare l’intensità difensiva mandando fuori giri l’attacco della Mokambo che è costretta ad arrendersi con il punteggio di 72-83. Da domenica via alla seconda fase: Cento inizierà in casa contro Treviglio.