Tramec, arriva Forlì "E’ lo sprint finale"

Un’altra tappa mozzafiato per la Tramec: domani alla Milwaukee Dinelli Arena (ore 20), c’è Forlì, capolista del girone assieme a Pistoia. Romagnoli primi ma non poi così distanti, considerato che prima della trasferta di Nardò, nel tridente ormai consolidato in vetta, presenziava costantemente anche la squadra di Mecacci. Potenzialmente, quindi, in caso di successo, la Benedetto tornerebbe ad agganciare la formazione di Martino che, proprio all’andata inflisse a Tomassini e compagni la terza sconfitta stagionale. Una caduta dalla quale però la Tramec ha saputo rialzarsi, da grande squadra, vincendo quasi tutte le partite successive e inciampando soltanto due volte, a Rimini e a Nardò. E ora un altro bivio, per alimentare il sogno di chiudere nelle prime tre e regalarsi un’altra serata da ricordare. "Dopo quella contro la Fortitudo, quella con Udine e il derby, questa è realmente un’altra di quelle partite da venire a vedere dal vivo: se un tifoso di Cento o un appassionato di basket vuole venire a vedere una bella sfida, questa è l’occasione giusta. Per noi, dopo Pistoia, quella di domani rappresenta un’altra tappa significativa per la classifica – commenta alla vigilia coach Mecacci, che contro Forlì potrà nuovamente contare su Daniele Toscano, fermato le ultime due partite da un infortunio –. E’ abbastanza probabile che giochi, le risposte sono positive: sicuramente non sarà al 100%, ma ci dovrebbe dare una mano". Una Tramec quasi al completo, con il solo Ulaneo ancora in fase di recupero, ma con Zilli in costante crescita, pronto a difendere il pitturato biancorosso. Tante, dall’altra parte, le carte a disposizione di coach Martino. "Sia per obiettivi dichiarati e sia per il cammino fin ora effettuato, Forlì è meritatamente in testa. Ad inizio stagione, invece, sarebbe stato paradossale pensare che alla seconda di febbraio ci saremmo ritrovati a giocare contro di loro uno scontro diretto per il vertice della classifica: un obbiettivo che mai avremmo immaginato di pensare di provare a raggiungere. Ma siamo stati bravi a rimanere sempre tra le primissime posizioni, e ora dobbiamo fare in modo di giocare una partita gagliarda davanti alla nostra gente, consci di dover affrontare una squadra costruita per provare a salire. In tutti gli sport – prosegue Mecacci – lo sprint finale è quello più faticoso: quando vedi il traguardo e sai che ti manca poco, vuoi provare a raggiungerlo il prima possibile. Secondo me invece è l’opposto. Entrare nel gruppo giallo è un traguardo intermedio, arrivare tra le prime tre deve dare un significato al nostro cammino fino ad adesso, sapendo però che siamo destinati a giocare i playoff, provando a farlo nella miglior maniera possibile".

Giovanni Poggi