Tramec, c’è un sassolino nella scarpa da togliere

Sarà un anticipo ricco di insidie quello che attende la Benedetto domani sera a Lecce contro Nardò (palla a due ore 20.45 al Palasport San Giuseppe da Copertino). La Tramec si troverà di fronte l’unica squadra che finora è riuscita a batterla alla Milwaukee Dinelli Arena: 84-72, lo scorso 20 novembre, col trio Poletti-Baldasso-Stojanovic a prendersi la scena. Si presenta in Salento con 10 vittorie nelle ultime 11 la band di Mecacci, prima della classe con Forlì e Pistoia, pronta per affrontare il miglior attacco del girone (con 80.7 i punti di media segnati a gara), guidato dall’esterno Usa Russ Smith che, dal momento del suo arrivo in Puglia (ad inizio dicembre), viaggia a 23.6 punti di media a partita: oggi, per distacco, il miglior realizzatore dell’intera A2. Ma più che voglia di rivalsa, dopo la sconfitta dell’andata, c’è il desiderio di proseguire questo straordinario cammino. "E’ stata una settimana dove, visti i nostri acciacchi fisici, ci siamo concentrati più su noi stessi, consci che sarà una gara diversa rispetto all’andata, soprattutto negli interpreti: noi avevamo Zampini e loro Vasl, solo per citarne alcuni, oltre a Ceron che dopo Cento non è più sceso in campo causa infortunio, e poi hanno inserito Smith – commenta Mecacci, che domani (salvo recuperi in extremis) dovrà ancora fare a meno di Daniele Toscano –. Purtroppo non ci sono grandi novità a riguardo, anche se la situazione è in miglioramento. Come con Ravenna, faremo di necessità virtù".

Rotazioni asciugate e una trasferta non semplice a livello logistico (nonostante i biancorossi si sposteranno in aereo): servirà una gara attenta, soprattutto dietro, per contenere al meglio un avversario di grande talento. "Nardò è una delle squadre più talentuose del girone, sia negli esterni che sotto canestro, e non è un caso che siano loro il miglior attacco del campionato. Smith sarà l’osservato speciale, può fare canestro in tantissimi modi, ma bisognerà tenere d’occhio anche i lunghi, in grado anche loro di essere molto pericolosi, soprattutto nel tiro da fuori. Nell’arco della stagione, nonostante diverse problematiche a livello di rotazioni, causa infortuni, hanno sempre mantenuto stabilmente i loro numeri in attacco (in casa ancora di più, con quasi 85 di media)".

Giovanni Poggi