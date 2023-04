Tramec, c’è un tabù casalingo da sfatare

Sotto con un’altra big, la terza in fila per chiudere il girone d’andata del gruppo di ferro. La Milwaukee Dinelli Arena spalanca le porte alla Vanoli Cremona, palla a due oggi pomeriggio alle 18. E lo fa per la seconda volta in stagione, dopo i quarti di Supercoppa giocati qui a Cento lo scorso 20 settembre, col successo dei lombardi (74-62) che inflissero il primo ko casalingo ai ragazzi di Mecacci, privi dell’acciaccato Nique Archie. Ben più nota e fresca nella mente, invece, la finalissima di Coppa Italia di un mese fa a Busto Arsizio, chiusa sempre con esito negativo dalla Tramec (65-60 coi 17 di Eboua e i 15 di Piccoli), anche quel giorno però senza un elemento importante come Moreno. Per la Vanoli fu bis, dopo il trionfo in Supercoppa (contro San Severo a settembre in quel di Forlì), quanto basta per far capire lo spessore della squadra di Cavina: tosta, talentuosa ed esperta, pronta e preparata per arrivare fino in fondo. Per la Benedetto sarà un’altra battaglia, da giocare a viso aperto e provando a limitare il più possibile gli errori commessi nelle ultime due gare. Vista l’assenza di Toscano e una condizione fisica di squadra tutt’altro che perfetta non sarà facile, ma la Tramec ha il dovere di provarci, per invertire la rotta e conquistare il primo successo in questo girone giallo. In più, ci sarebbe anche da sfatare il "tabù" Milwaukee Dinelli Arena, con i biancorossi che in casa non vincono da oltre 2 mesi, dal successo per 80-56 su Ravenna del 5 febbraio, prima di subire tre ko in fila contro Forlì, Mantova e Treviglio.

A questa sfida, Cremona invece ci arriva sparata come un treno, forte di 2 successi consecutivi contro Forlì Pistoia, sintomo dell’ottimo momento di forma di Mobio e compagni, che hanno potuto contare anche sul rientrante Lacey. A livello di cifre, con Jalen Cannon out da gennaio per la rottura del tendine rotuleo del ginocchio (l’ex Tortona guida tutt’ora la classifica marcatori dei suoi con 13.6 punti di media in 16 gare giocate), il migliore in regular season è stato Denegri, con 12.4 punti, 3 rimbalzi e 2.4 assist "smazzati" a partita. A seguirlo, l’ex Ferrara AJ Pacher (11.5 i punti e 5.5 rimbalzi), arrivato a campionato in corso, affiancato da Alibegovic (10.8 punti), Eboua (9.8 punti e 6 rimbalzi), Lacey (9.3) e Caroti (9). Completano il roster l’ex Cantù Pecchia (7.2 punti e 6.4 rimbalzi), Mobio (8) e Piccoli (4.7).

Giovanni Poggi