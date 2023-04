Tramec, c’è un’altra montagna da scalare

Non c’è due senza Tre…viglio. Oggi pomeriggio al PalaFacchetti (palla a due ore 18, dirigono Lucotti, Pecorella e Attard) si chiude il trittico di sfide con la squadra di Finelli, già affrontata a fine di dicembre nei quarti di Coppa Italia e venti giorni fa al debutto nella fase ad orologio. Ad oggi il bilancio è sull’"X", con una vittoria per parte, nei due scontri disputati entrambi alla Milwaukee Dinelli Arena. Il più recente (2 aprile) non sorride affatto alla Tramec, sconfitta in malo modo tra le mura amiche, in una gara in cui Vitali e compagni hanno spadroneggiato fin da subito, arrivando anche a toccare il +20, eccetto qualche patema nel finale risolto poi dai canestri di Sacchetti (77-88 al gong). Decisamente più felice il precedente datato 29 dicembre scorso, con Cento a festeggiare il capodanno in anticipo grazie ai botti sparati da Marks, che alla Milwaukee Dinelli Arena mise il timbro decisivo sul match vinto al fotofinish 68-66, con il tiro del potenziale sorpasso sulla sirena di Clark strozzato dal ferro e il popolo biancorosso in festa per l’approdo alle Final Four di Coppa Italia per la prima volta nella storia. Alla lista dei testa a testa recenti va aggiunto anche quello di un anno fa a Treviglio, sempre nella fase ad orologio, con gli orobici dell’allora coach Carrea protagonisti nel 72-64 finale, spinti dalla coppia Corbett-Rodriguez. Così, tirando le somme, sono 16 precedenti tra le due società (il primo in assoluto nel settembre ’94), con Cento in saldo positivo: nove vittorie contro sette. Tra corsi e ricorsi storici, poi, ci sarebbe anche la sfida di oggi pomeriggio, sulla carta decisamente complicata per la band di Mecacci, che dovrà ancora fare a meno di Toscano, Moreno e Ulaneo, tutti e tre infortunati. E quindi servirà un’altra impresa, contro una delle squadre più forti e fisiche di tutta la serie A2 e nuovamente in fiducia dopo il successo strappato a Pistoia (75-61), che ha oscurato in parte il ko interno con Forlì della seconda giornata (79-83). Per questo il team di Finelli proverà a cavalcare l’onda, affidandosi agli ormai "soliti noti" ormai, su tutti il folletto Usa Clark (16.7 punti a gara in questa fase ad orologio con oltre il 50% da oltre l’arco), Giuri (13 di media più 3.5 assist), Marini (10.7 e 3.3), Lombardi (9.7 punti e 8.3 rimbalzi) e l’eterno Vitali (9 punti e 6 assist in questi primi 3 round di post-season). Un roster arricchito ulteriormente dagli esperti Sacchetti (8 punti e 3.7 rimbalzi) e dalla coppia di lunghi Bruttini (6.7 e 3.7) e Marcius (6.3 e 5.7), affiancati da Cerella (3.3 e 3.7) e Maspero.

Giovanni Poggi