Tramec Cento, domani in piazza Guercino prosegue la vendita dei mini abbonamenti

Si avvicina l’esordio di Cento nella fase a orologio, domenica alle 17 alla Milwaukee Dinelli Arena contro Treviglio. La società biancorossa ha comunicato che nella giornata di domani sarà possibile sottoscrivere il miniabbonamento per la seconda fase presso "Centesità" in Piazza del Guercino ai seguenti orari: la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. Il miniabbonamento permette agli spettatori di assicurarsi un prezzo medio inferiore a quello del singolo biglietto, e sarà valido oltre che per le tre partite della fase ad orologio anche per le prime due gare casalinghe di playoff, per un totale di cinque incontri.