Tramec Cento inarrestabile: travolge Cividale e tenta la fuga in vetta alla classifica

gesteco cividale

60

tramec cento

78

GESTECO : Miani 7, Nikolic 5, Boscariol ne, Micalich 1, Pepper 9, Battistini 5, Clarke ne, Tosolini ne, Mouaha 14, Rota 12, Cassese 3, Dell’Agnello 4. All. Pillastrini.

TRAMEC CENTO: Marks 14, Archie 11, Berti 7, Toscano 6, Kuuba 5, Baldinotti, Tomassini 8, Ulaneo 6, Mussini 13, Moreno 8. All. Mecacci.

Parziali: 13-25; 27-46; 42-59.

Arbitri: Gagliardi, Attard, Cassina.

Ennesima prova di forza della Tramec Cento, che sul campo della matricola Cividale trova la quindicesima vittoria del suo campionato in una gara mai in discussione, condotta dagli uomini di Mecacci sin dai primi possessi. Un attacco versione orologio svizzero e la solita difesa marchio di fabbrica del tecnico toscano sono state le chiavi di volta di un match che ha visto la Tramec toccare per diverse volte il "ventello" di vantaggio, per un successo che vale il momentaneo primo posto solitario in classifica in attesa dei risultati di Pistoia e Forlì oggi. Pronti via e subito due canestri di Marks a sbloccare l’attacco biancorosso, Cividale attacca l’area e sull’asse Mouaha-Dell’Agnello riesce a far male, ma nei primi cinque minuti di gara sono le difese ad avere la meglio. Berti è un fattore a rimbalzo e corregge due volte in tap-in, tanti errori della Gesteco nella metà campo offensiva, la Tramec allunga sul finire del primo quarto con le triple di Toscano e Tomassini (9-20). Cento varia tantissime soluzioni ed esplora sia il gioco interno che quello esterno, Marks è una sentenza e al 12’ è 29-15, con Cividale che sembra non riuscire a trovare le misure per contenere le scorribande biancorosse. Rottura prolungata in casa friulana, parziale terrificante di Cento e la tripla di Moreno vale il +19; coach Pillastrini prova la zona "3-2" e Rota si sblocca dall’arco per il 20-35 del 16’, ma l’asse Tomassini-Mussini si inventa i due cesti del nuovo +20 centese. Cividale apre la ripresa con due triple in fila targate Mouaha e prova a riavvicinarsi, ma Toscano risponde dall’angolo riportando i suoi sul +18, con la Tramec che continua a controllare senza patemi. Rota spara dall’arco nel tentativo di cambiare l’inerzia della gara, anche se l’attacco cividalese appare sempre un po’ troppo confusionario, e Archie – fin lì anonimo – punisce dalla lunga distanza per il 38-56 al minuto 28. Si accende anche il giovane Kuuba e Cento tocca il nuovo +20 a inizio ultimo quarto, Pepper tenta l’ultimo sussulto di marca friulana (49-63 al 33’) ma Mussini e Archie chiudono i conti nel finale.

Jacopo Cavallini