Tramec Cento spuntata in attacco Il big match lo porta a casa Forlì

TRAMEC

58

UNIEURO FORLì

69

TRAMEC : Tomassini 2, Moreno 4, Mussini 10, Marks 8, Toscano 8, Kuuba ne, Baldinotti ne, Archie 13, Zilli 6, Berti 7. All. Mecacci.

UNIEURO FORLI’: Valentini, Penna 16, Sanford 14, Cinciarini 5, Pollone 11, Radonjic 6, Adrian 4, Gazzotti 4, Benvenuti 9, Ndour ne. All. Martino.

Arbitri: Masi, Costa e Morassutti.

Note: parziali 10-14; 23-28; 36-48.

Niente aggancio e, di conseguenza, niente primo posto: Forlì passa alla Milwaukee Dinelli Arena, stacca la Tramec – ora a -4 – e si porta in vetta da sola, complice la sconfitta di Pistoia a Chiusi. Dopo Nardò, i secondi a sbancare Cento sono i romagnoli, e lo fanno con merito, in una serata in cui la Benedetto litiga e non poco col ferro (2158 dal campo) e regala una miriade di palle perse (15). Per la squadra di Martino è il bis, dopo il successo dell’andata, per Mecacci e i suoi l’identica doppia doccia gelata subita un girone fa dall’accoppiata Forlì-Nardo. Dopo averla chiusa a novembre, Adrian riapre la sfida col primo canestro della serata (2-0), mentre è Toscano, tornato dopo l’infortunio, il primo a muovere la retina nel pitturato forlivese (3-2). Difesa ed equilibrio, le parole chiave di un primo quarto chiuso ma intenso: Forlì prova a strappare (6-10), Cento glielo impedisce, tenendo bene dietro, ma senza riuscire a trovare la continuità necessaria davanti. Il risultato dei primi 10 minuti è riassunto nei numeri (10-14), forse più per merito delle difese che per demerito degli attacchi. Il copione è lo stesso anche per gran parte del secondo quarto, la differenza però è che questa volta la squadra di Martino sembra subito voler fare sul serio, trovando maggiore ritmo in attacco, come testimoniano i canestri di Radonjic, Gazzotti ed Adrian, a cui riesce a controbattere il solo Mussini (15-21), mentre anche Pollone inizia a prenderci gusto, scavando con una tripla il primo solco del match (15-24).

Gli ingressi di Zilli e Berti risvegliano la Tramec che, toccato il punto più basso, comincia a risalire, assorbendo una buona parte dello svantaggio (21-24). Le difese si ammorbidiscono un po’ e nelle metà campo offensive si comincia timidamente a respirare: Marks pesca il -3, Penna lo imita e porta tutti negli spogliatoi sul 23-28. Cento comincia il terzo quarto sparacchiando, dall’altra parte Sanford e Pollone tornano ad allungare (23-32). Un break interrotto solamente dal canestro di Marks, che resterà l’unico sigillo in 5 minuti di totale abulia offensiva, che la Tramec paga a caro prezzo, lasciando a Forlì la possibilità di affondare ulteriormente il colpo: è Sanford a inchiodare per la prima volta la doppia cifra di vantaggio (25-36), obbligando Mecacci al "minuto". La Benedetto reagisce (30-36), ma questa volta è Penna a ricacciarla indietro, e con il contributo di Benvenuti e Cinciarini, Forlì spicca il volo: 36-48 al 30’. Vantaggio che diventa sempre più consistente all’inizio dell’ultima frazione (41-57 al 34’). Cento lotta fino all’ultimo, arrivando anche al -6, ma la spinta per rientrare in partita non arriva mai.

Giovanni Poggi