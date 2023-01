Tramec Cento, un record dopo l’altro

L’ondata di vittorie consecutive della Tramec Cento non si ferma e con quella ottenuta mercoledì con Chiusi tocca quota sei in stagione regolare, sette compresa quella in Coppa contro Treviglio. In poche parole, record, l’ennesimo raggiunto da Mecacci e i suoi ragazzi. Primo posto consolidato – assieme a Pistoia e Forlì – e secondo successo nel girone di ritorno: proprio come all’andata, i biancorossi lanciano un ulteriore messaggio al campionato, aggiungendo un altro tassello ad un percorso sempre più netto e convincente. Una vittoria, la numero dodici in stagione, non banale e affatto che scontata, sudata per oltre 35 minuti e strappata dalle mani di Chiusi grazie alle prodezze di capitan Tomassini, spietato dall’arco nel mettere la parola fine sul match, indirizzandolo bruscamente sui binari centesi.

A fare da contorno, la solita difesa – che nella seconda parte di gara ha fatto la differenza -, oltre ad un Archie super, da 19 punti e 6 rimbalzi. "La maggior precisione in difesa ci ha aiutato a controllare la partita, nonostante la grande prestazione di Medford, poi, nel finale, siamo stati bravi a segnare canestri importanti – riassume coach Mecacci, esaltando il gruppo –. Non hanno mai mollato e ognuno ha dato il proprio contributo: ai miei ragazzi c’è solo da fare i complimenti. Era una partita d’importanza estrema a cui tenevamo particolarmente per una serie di motivi. Il primo è che questa vittoria ci consente di allungare la nostra striscia e di portarla a sei successi di fila in stagione regolare, che significa record societario. Il secondo è che questi due punti ci consentono di restare lontani dalle zone pericolose, avendo adesso solo pochi giorni per preparare la prossima trasferta a Rimini".

Le gambe pesavano, dopo i 40 intensi minuti con Treviglio della settimana scorsa, ma Cento ha avuto il merito di non lasciarsi mai sovrastare da Chiusi, anche nei momenti in cui qualcosa sembrava essersi inceppato negli ingranaggi della Tramec. "Per come hanno giocato loro, in corsa e a ritmi elevati, tirando con percentuali altissime, non era facile: ci hanno messo fin da subito in grande difficoltà. Noi, inizialmente, abbiamo commesso l’errore di accettare di giocare al loro ritmo, e questo ci ha fatto spesso intestardire, togliendoci aggressività. Ma nel momento in cui siamo riusciti a registrarci, resistendo alle loro spallate, abbiamo indirizzato la partita". Cento continua a fare la voce grossa, trovando sempre nuovi protagonisti e ritrovando un Archie solidissimo, anche a livello di produzione offensiva. "E’ stata una partita dura, ci hanno dato filo da torcere, ma noi abbiamo risposto da grande squadra – commenta una delle due stelle Usa biancorosse –. Complimenti a loro, stanno migliorando e si vede. Noi ci godiamo la vittoria, ma sappiamo che è già tempo di tornare a lavoro".

Giovanni Poggi