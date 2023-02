Tramec Cento, vietato adagiarsi Con Ravenna pronostico da sfruttare per il primato

Tramec in posticipo a caccia di punti, per consolidare il primato: questa sera alla Milwaukee Dinelli Arena arriva Ravenna (palla a due ore 20), per l’ennesimo derby stagionale. Vista, rivista, e pronta a regalare un nuovo epilogo, la sfida coi giallorossi romagnoli è ormai diventata una classica in questi ultimi anni: tra campionato e Supercoppa sono state sempre battaglie intense tra i ragazzi di Mecacci e la squadra di Lotesoriere. Il bilancio complessivo dei confronti in ultime due stagioni pende dalla parte della Benedetto, che guida di misura i precedenti (3-2), nonostante il doppio ko della passata stagione regolare: 59-71 al debutto in campionato alla Milwaukee Dinelli e 65-56 al ritorno al Pala De Andrè. A fare da contraltare, i successi di Cento in Supercoppa (2021 e 2022), entrambi in terra romagnola ed entrambi decisivi per il passaggio alla fase successiva, oltre a quello in campionato, lo scorso 13 novembre, per 96-93 dopo un tempo supplementare, grazie ai 27 punti di Derrick Marks. Un girone dopo si tornano ad affrontare, con Ravenna penultima, assieme a San Severo, e la Tramec in vetta, in coabitazione con Pistoia e Forlì. Ma l’errore più grosso da non dover commettere è quello di guardare solamente alla classifica, pensando di poter vincere la sfida di questa sera già in partenza. Se è vero che i numeri non mentono, e tradotti dicono che i romagnoli hanno perso fin qui 13 delle 19 gare giocate, è altrettanto vero che, in questo ultimo mese, Musso e compagni hanno dimostrato di essere squadra, testimoniato dagli scalpi strappati a Ferrara, nell’ultimo turno, e a Nardò, tre settimane fa: tre le vittorie raccolte nelle ultime cinque uscite, dati che mostrano come Ravenna sia tutt’altro che spacciata, anzi, si trova forse in uno dei momenti migliori della propria stagione. A guidare la classifica marcatori dell’Orasì c’è una vecchia conoscenza come Bernardo Musso, argentino di nascita classe ’86 ma da quasi 20 anni protagonista lungo lo stivale, che sta viaggiando alla media di 15.7 punti, 3.7 rimbalzi e 3.7 assist a partita, tirando col 45% da oltre l’arco. La lente d’ingrandimento si sposta sotto canestro, dove a dirigere le operazioni c’è il prodotto di Alabama State Wendell Lewis, campione di Portogallo nella passata stagione con la maglia del Benfica, dopo un paio di stagioni in Bulgaria con la maglia di Chernomorets: per il nativo di Selma 13.8 segnati di media, conditi da 6.7 rimbalzi. Il suo partner Usa è l’esterno Kendall Anthony (13.5 punti e 3.9 assist), affiancato da Federico Bonacini (10.5 punti e 5.1 rimbalzi), e dall’ex Danilo Petrovic (8.7 punti e 3.5 rimbalzi). Completano il roster Bartoli (6.3 e 3), Giordano (4.6 punti) e l’ex Virtus e Forlì Oxilia (2.9 punti e 2.6 rimbalzi).

Giovanni Poggi