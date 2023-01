"Tramec, ci aspetta un derby infuocato"

Neanche il tempo di rifiatare, che la Tramec deve già rimettersi in viaggio. Destinazione: Rimini, con palla due fissata per domani alle 18 al Flaminio (dirigono Dori, Miniati e Ferretti).

Dopo aver centrato l’ennesimo record, grazie al sesto successo consecutivo in campionato ottenuto mercoledì contro Chiusi – settimo in fila tenendo conto anche di quello in Coppa contro Treviglio –, Cento si prepara per il secondo derby del girone di ritorno, dopo quello trionfale contro la Fortitudo pochi giorni prima di Natale, in un turno che vedrà anche le altre due capoliste, Pistoia e Forlì, affrontarsi tra di loro sul parquet toscano.

Ma domani, nello storico tempio del basket riminese, sarà tutta un’altra storia contro la formazione neopromossa di coach Ferrari, al terzo confronto stagionale contro la Benedetto, dopo Supercoppa e match d’andata, vinto dalla Tramec (81-69) lo scorso 16 ottobre.

L’unica certezza è che sarà una sfida tosta, che andrà a chiudere un cerchio cominciato ad inizio dicembre, caratterizzato da impegni duri e ravvicinati, che Cento ha saputo superare con successo. Quello che i ragazzi di Mecacci proveranno a fare anche domani, nonostante le energie siano ridotte al minimo.

"Non so realmente che tipo di gara ci si possa aspettare, i tanti sforzi fatti in questo ultimo mese ci hanno tolto un sacco di energie, per questo sarà una sfida di nervi e dovremo tenere conto di ciò fin dall’inizio. E’ chiaro che da una parte siamo molto contenti dei risultati ottenuti nell’ultimo periodo, ma dall’altra occorre anche essere consapevoli che la stanchezza si farà sentire e non poco.

Ripeto: siamo in un eccellente periodo ma, oggettivamente, siamo anche molto stanchi – avverte l’assistente Andrea Cotti, che mette in guardia i suoi, elencando i potenziali pericoli e i punti di forza dei romagnoli –. Rimini è un gruppo che sa vincere e sa come sfruttare il proprio fattore campo: il loro palazzetto è molto caldo e il tifo ha grande passione, si farà sicuramente sentire, e dovremo essere bravi a gestire anche questo tipo di situazione".

Ferita ma anche molto agguerrita: così si presenterà Rimini dopo la batosta subita nel derby con Forlì e con una classifica che necessita ossigeno per allontanare la zona salvezza. L’ultimo successo dei romagnoli risale all’ultimo turno prima della sosta, il 22 dicembre scorso in casa contro San Severo.

"Sono un gruppo molto unito, con americani validi, tra cui Jazz Johnson che conosciamo molto bene.

Dovremo fare attenzione anche ad Ogbeide (se ci sarà), lungo capace di mettere in campo un atletismo fuori dalla media, ma anche a Masciadri e Tassinari, due grandi agonisti. Ma in generale, tutto il roster potrà darci dei problemi".

Giovanni Poggi