"Tramec, coraggio e personalità"

Lasciarsi alle spalle le tre sconfitte consecutive e riconquistare la fiducia necessaria per affrontare al meglio i playoff. Ci proverà domani la Tramec, al PalaFacchetti con Treviglio (ore 18), contro la squadra che assieme a Forlì è capolista nel girone giallo, forte di due vittorie e una sconfitta. Il primo round, giocato il 2 aprile, fu tutto di marca orobica (77-88), e da lì cominciarono i problemi della Benedetto, tra infortuni e allenamenti a singhiozzo, tradotti in roster ridotti all’osso e avversarie che la domenica non sono state di certo a guardare, facendo passare a Cento il momento più complicato dell’anno. Per provare ad invertire la rotta, però, servirà un’altra impresa, visto che le notizie provenienti dall’infermeria non sono di certo confortanti: a Treviglio, infatti, coach Mecacci dovrà continuare a fare a meno di Toscano, Moreno ed Ulaneo. "Non solo non potranno giocare, ma non si sono nemmeno mai allenati durante tutti questi è giorni: è stata l’ennesima settimana di allenamenti buttata via…" – così il tecnico biancorosso alla vigilia, quasi disarmato di fronte alla sfortuna che si è abbattuta tutta in un colpo sulla Tramec, proprio nel momento in cui il calendario e il livello delle avversarie non concedono pause per poter recuperare –. Vedere una progressione della squadra in questo momento è oggettivamente difficile viste le assenze, anche se va detto che la squadra si sta adattando a questa nuova situazione, come testimoniano le nostre ultime medie, che tra tiri, assist e una riduzione delle palle perse, sono migliorate: sono semplici statistiche, che però ci fanno ancora più arrabbiare, visto che ci tocca affrontare questa fase ad orologio senza alcuni dei protagonisti della pallacanestro che abbiamo giocato e mostrato sul campo durante tutta la stagione regolare.

Se da un lato ognuna di queste sfide rappresenta l’occasione per testarci contro il meglio della Serie A2, dall’altro, però, per arrivarci in condizioni accettabili e provare ad essere competitivi abbiamo dovuto ridurre al minimo gli allenamenti in settimana, per risparmiare quanta più energia possibile". Cercare di essere competitivi: su questo si sofferma Mecacci, anche dopo gli ottimi segnali lanciati con Cremona, al netto di tutte le difficoltà. "Onestamente parlare di chiavi potenziali per questa partita mi sembrerebbe ingeneroso, vista l’enorme differenza di rotazioni, chili e centimetri, che c’è tra noi e Treviglio. Ripetere la prova di coraggio e personalità di domenica scorsa, per lo più fuori casa, sarebbe qualcosa di eccezionale, per cui bisogna essere anche razionali e consapevoli: ci proveremo, impegnandoci il più possibile". Sulle vicende extra-campo, invece, mentre prosegue la trattativa per il rinnovo di Matteo Mecacci (ad oggi parti ancora distanti), è ormai certa la separazione consensuale a fine stagione tra la società e il ds Ivan Belletti. E potrebbe non essere l’unico addio nello staff dirigenziale che lavora attorno alla squadra.

Giovanni Poggi