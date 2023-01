Tramec da incorniciare, battuta anche Udine

tramec cento

76

apu udine

65

TRAMEC : Tomassini 17, Mussini 5, Moreno 9, Marks 26, Toscano 6, Kuuba ne, Archie 7, Zilli 2, Berti 4, Baldinotti ne. All. Mecacci.

OLD WILD WEST: Sherrill 6, Briscoe 24, Gentile 7, Pellegrino 7, Cusin, Antonutti 6, Esposito 4, Nobile, Fantoma ne, Monaldi 11, Palumbo. All. Finetti.

Arbitri: Foti, Yang Yao e Pecorella.

Note: parziali 15-17, 43-27, 53-43.

Nell’album delle imprese, Cento ci infila anche questa. La favorita e quotata Udine, nonché indiziata numero uno per la promozione in Serie A, oscurata alla Milwaukee Dinelli Arena dai ragazzi di Mecacci: oggi, le stelle hanno le maglie biancorosse. Cercata, voluta, meritata, la tredicesima sinfonia della Tramec, che torna a toccare la vetta del girone – in coabitazione con Pistoia e Forlì –, spaccando la partita nel secondo quarto, mandando a tappeto i friulani nella propria metà campo e facendo scintille in attacco (28-10). Nell’ultima frazione Udine risorge fino al -5, poi torna a sprofondare nel finale, mentre Cento si regala un’altra notte da urlo e lancia l’ennesimo segnale al campionato. Sontuoso Marks (26 punti in 28 minuti), al suo fianco c’è sempre capitan Tomassini (17 punti con 35 dall’arco), ma è una prova corale da incorniciare, dove tutti hanno lasciato la propria impronta, anche chi, sugli spalti, ha partecipato a questo straordinario sigillo.

Due minuti di polveri bagnate, prima del canestro di Moreno. Di Antonutti e Briscoe i primi sigilli ospiti (4-7), mentre Tomassini, in uscita dalla panchina, riporta la parità (7-7). Poi, si viaggia a stretto contatto fino al primo gong, festeggiato col canestro di Sherrill che vale il +2 Udine (15-17 al 10’). Il secondo quarto si apre col "gol" di Giacomo Zilli, il primo della stagione dopo un periodo lunghissimo, tartassato dagli infortuni. Una giocata che precede i liberi del controsorpasso di Marks, ma soprattutto il libero di Esposito (19-18): un evento, considerando che da quel momento lì in poi la squadra di Finetti farà una tremenda fatica a trovare la retina, sfiancata dalla difesa della Tramec. La Benedetto alza la saracinesca e aumenta i giri in attacco, in pochi minuti, Berti e compagni assaporano la doppia cifra di vantaggio (30-20), sferzando il primo colpo alla partita. I friulani rispondono con Briscoe e Gentile (30-24), ma non basta, perché Cento si trova nuovamente padrona del ring, guidata dalle giocate di capitan Tomassini che, all’intervallo lungo, valgono il massimo vantaggio: 43-27 al 20’. Nel secondo tempo, la Benedetto resta in controllo, nonostante i vari, ma vani, tentativi di Antonutti e compagni di rientrare in corsa, arrivando fino al -6 (49-43 al 29’). Assalti che si susseguono anche nel quarto finale, con Briscoe che accorcia fino al -5 a 7’ dalla fine, poi, più nulla. Merito di una Tramec cinica e matura, che accompagna la gara in porto, da grande squadra.

Giovanni Poggi