Tramec, due match alle 20 per il Carnevale. E a Nardò si giocherà sabato 11 febbraio

Si comunica che due partite che interessano la Tramec Cento hanno subito le seguenti variazioni. Le gare in questione sono Tramec Cento-Orasì Ravenna e Tramec Cento-Unieuro Forlì. Entrambe le gare prevedono un cambiamento di orario: il 502 sarà alle 20 e non più alle 18, anche il match contro l’Unieuro Forlì si disputerà infatti alle 20 e

non più alle 18, entrambi posticipi dovuti alla concomitanza con il Carnevale. In mezzo, la trasferta di Nardò, sabato 11 febbraio alle 20,45.

In occasione del derby casalingo contro Ferrara poi, che ha fatto registrare unincredibile sold out alla Milwaukee Dinelli Arena,

la Benedetto XIV ha premiato il suo Platinum Sponsor Banca Patrimoni Sella & C che da diversi anni la accompagna in questo

viaggio sportivo. Presenti al derby Federico Sella, amministratore delegato e direttore generale, e Marco Di Turi, consulente finanziario della banca, i quali hanno ricevuto

il riconoscimento dal presidente della società biancorossa Gianni Fava.

Federico Sella, alla guida della banca dal 2005, ha così commentato il riconoscimento ricevuto:

"Il derby èstata un’esperienza davvero emozionante. Lo sport èuno dei momenti in cui si misura la passione

della gente per lo stare insieme, ed io ho avuto modo di sentire cosa voglia dire davvero la partecipazione. Il calore dei tifosi, della dirigenza, del presidente ed anche dei giocatori ti accoglie, aiutandoti a capire quanto solido sia il legame della

comunità territoriale con la sua squadra e viceversa. Far parte di tutto questo è sano e importante per un’azienda come Banca Patrimoni Sella".