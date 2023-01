Tramec e Tassi Group: adesso tocca a voi

CENTO

Il derby è servito. Pomeriggio di fuoco alla Milwaukee Dinelli Arena: è Cento contro Ferrara (palla a due ore 16 con diretta E’tv). Ottantaquattro giorni dopo l’ultima sfida, che sancì la prima sconfitta stagionale della Benedetto (85-84), Mecacci torna a sfidare Leka in quella che è diventata ormai una classica dei tempi recenti in Serie A2. La Tramec per aggiungere un altro tassello ad un cammino straordinario, fatto di 13 vittorie in 17 partite, numeri che oggi valgono il primato assieme a Pistoia e Forlì. Dall’altra parte, Ferrara cerca un successo per allontanare la zona salvezza e restare a contatto di quella playoff, in un campionato al momento giocato sopra le aspettative, in cui ha raccolto di vittorie di spessore, su tutte Fortitudo e Forlì, oltre al derby d’andata. E’ attualmente di due vittorie la striscia vincente che accompagna il Kleb nella storia di questo confronto, a Cento il sigillo manca dalla passata stagione in Supercoppa: per la Benedetto, non c’è occasione migliore per ritrovare il sorriso contro gli eterni rivali e per alimentare un momento magico. Andy Cleaves, classe ’96 nativo della California, è il top scorer biancoblù, nonché il terzo miglior realizzatore della lega (assieme a Marks) con 19.3 punti segnati a partita, sommati a 4 rimbalzi e 2.9 assist. A seguirlo, con 13.3 punti e 5 rimbalzi, c’è il lungo reggiano Luca Campani, punto di riferimento del pitturato del Kleb. Al suo fianco, Andrew Smith, americano di passaporto lettone classe ’92, oggi uno dei migliori rimbalzisti del campionato (8 a gara), oltre a segnare di media 11,5 punti, conditi con 2 assist. A portare fisico e centimetri, il serbo Jerkovic (9.3 punti e 3.4 rimbalzi), visto in passato con le maglie di Udine, Cremona e Nardò, e l’esperto Amici (di rientro da un lungo infortunio), che prima dello stop viaggiava alla media di 8 punti e 4.5 rimbalzi. In cabina di regia, spicca il prodotto del settore giovanile di Biella Gianmarco Bertetti (6.4 punti), uno dei migliori assistman del campionato (4.2), ai suoi lati l’ex Cantù Tassone (5 punto col 45% dall’arco) e il friulano Bellan (4 punti e 3.5 rimbalzi). Completa il roster il giovane Pianegonda.

Giovanni Poggi