Tramec, ecco Bruttini "Cento, l’ennesima sfida"

In carriera, quando ha sentito la parola sfida, non si è mai tirato indietro. E Davide Bruttini non lo farà nemmeno a Cento, ennesima tappa di un’avventura lunga e piena di soddisfazioni, da un capo all’altro dello stivale. Con tre promozioni alle spalle dalla A2 alla Serie A (Torino, Brescia e Virtus Bologna), il centro senese classe ‘87 arriva in biancorosso dopo l’ultima stagione giocata a Treviglio (terminata in semifinale playoff) e dopo tre annate a Forlì vissute in larga parte come sparring partner di Lorenzo Benvenuti, che ritrova qui, all’ombra del Guercino.

Sarà questa la nuova coppia di lunghi della Benedetto, che punta su solidità ed esperienza, caratteristiche che non potranno mancare in un campionato che si preannuncia davvero tosto, per formula e composizione del girone. "E’ l’ennesima sfida della mia carriera. Cento è una società seria e ambiziosa, sempre più in crescita in questi ultimi anni, e ha un grande seguito – commenta Bruttini, senese di nascita come coach Mecacci, che ritrova dopo una vita, ma questa volta in veste di allenatore e non di compagno di squadra –. Ci conosciamo da sempre, da bambini giocavamo a basket nella nella stessa squadra e abbiamo frequentato le stesse scuole superiori: sarà bello ritrovarsi dopo tanto tempo". Avversari tante volte sul campo in questi ultimi anni e oggi assieme per portare in alto la Benedetto, e soprattutto senza "rivalità cittadine" di mezzo... . "Rivali di contrada? No, il coach è molto più contradaiolo di me (ride, ndr)". Tornando al campo, Bruttini ha obiettivi chiari e ben precisi. "Per la prima volta mi troverò ad essere il più ’vecchio’ del gruppo e per questo mi auguro di aiutare il più possibile la squadra e i compagni portando tutta l’esperienza che ho accumulato in questi anni. Ci aspetta un girone molto complicato, la chiave per affrontarlo al meglio sarà quella di costruire un gruppo forte e unito: essere squadra farà la differenza".

Diverse offerte sul piatto, ma alla fine la scelta è ricaduta su Cento. "Questa piazza rispetta tutte le mie prerogative attuali. A 36 anni, con 3 bambini, è giusto pensare e guardare a tutto, e qui a Cento non manca nulla. Da avversario ho avuto sempre grande rispetto per la Benedetto e per il suo pubblico, caldo e corretto. Il palazzetto e le strutture collegate sono un plus, e rappresentano alcuni dei motivi della mia scelta. Sono curioso e non vedo l’ora di vivere tutto questo dall’interno".

Giovanni Poggi