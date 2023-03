Tramec, entusiasmo a mille: "Che reazione"

E’ questa qua la Benedetto. Verrebbe da dire così, dopo il colpaccio di mercoledì sera al PalaCarrara, sbancato dopo tempo immemore dalla Tramec, che si è portata non solo sul 2-0 negli scontri diretti con Pistoia, ma ha anche strappato ai toscani i due punti in più in classifica nel girone giallo della prossima fase ad orologio.

E verrebbe da dire così anche perché la Cento vista contro Pistoia è stata una lontana parente di quella andata in scena domenica scorsa alla Milwaukee Dinelli Arena contro Mantova, totalmente un’altra squadra e con tutt’altro spirito. E di questo coach Mecacci, e non solo lui, può esserne più che soddisfatto.

"Ai ragazzi faccio i complimenti non per la vittoria, ma per la reazione che hanno avuto dopo la bruttissima partita di domenica, a cui poi è seguita la mia conferenza, dove ho usato parole forti, non politically correct, che però questo gruppo non si meritava – ha commentato il coach nel post-gara –. Potevo anche evitare quell’uscita, il danno, però, ormai è stato fatto, ma la realtà è che questi ragazzi è dall’inizio dell’anno che si fanno il ’mazzo’ e che si sbattono: stanno facendo qualcosa di straordinario".

Bastone e carota, li alterna in maniera saggia Mecacci, che anche questa volta ha saputo toccare le corde giuste, ravvivando uno spogliatoio afflitto dopo la bastonata sportiva subita con Mantova.

Tomassini e compagni, poi, hanno fatto il resto sul campo, mostrando un’altra volta a tutti di che pasta è realmente fatta questa Tramec.

"Sapevo che toccando le corde giuste i ragazzi avrebbero avuto una reazione: potevano mandarmi anche a quel paese, ma in realtà sono stati protagonisti di una grande prestazione, ed è quello che mi interessava maggiormente.

L’abbiamo vinta reggendo l’impatto fisico con Pistoia, un vero carrarmato in questo campionato, che siamo riusciti a fermare grazie al nostro equilibrio, bilanciati in entrambe le fasi, nonostante i problemi di falli.

Un’altra chiave è stata il nostro attacco nel secondo tempo, abbiamo finalmente mosso la palla in maniera veloce, facendoli stancare e obbligandoli a transizioni complicate. Credo che tutto sommato la vittoria sia stata meritata".

La situazione del prossimo Girone Giallo della fase a orologio vede quindi ora Treviglio e Forlì a guidare con 6 punti, Cento e Cantù a 4, Pistoia e Cremona a 2: questa la classifica di partenza prima delle sei giornate che verranno disputate, già delineata ad una giornata dal termine della regular season, che la Benedetto chiuderà domenica pomeriggio in quel di Chieti (e senza altri scontri diretti anche per le rivali), per poi tornare in campo domenica 2 aprile in casa per la prima della fase ad orologio, che proseguirà fino a domenica 7 maggio con un solo weekend di stop, quello pasquale dell’8 e 9 aprile.

Nel frattempo, procede a gonfie vele la campagna miniabbonamenti "Non succede ma se succede": sono infatti circa 350 i tagliandi staccati a partire da domenica, quando si è ufficialmente aperta la vendita dei miniabbonamenti per la fase ad orologio e le prime due gare casalinghe di playoff.

L’ultimo appuntamento con i Ticket Days prima della chiusura della prelazione è fissato per sabato 25 marzo, dalle 10 alle 12, ancora una volta in Piazza del Guercino.

Giovanni Poggi