Tramec formato Coppa: San Severo è travolta

allianz san severo

60

tramec cento

77

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Lupusor 12, Bogliardi 9, Raivio 14, Tortu 2, Sabatino 3, Daniel 14, Fabi 6, Petrusevski, Mecci ne, Pazin ne, Ky-Lee ne. All. Pilot.

TRAMEC CENTO: Mussini 10, Berti 4, Marks 20, Toscano 2, Kuuba 3, Tomassini 17, Archie 8, Moreno 4, Zilli 9, Baldinotti. All. Mecacci

Arbitri: Ursi, D’Amato e Marzo.

Note: parziali 17-19; 27-43; 41-61.

Una Cento formato Coppa Italia quella andata in scena a San Severo: matura, autoritaria e mai in affanno la squadra di Mecacci, che mette una pietra sopra i due ko in fila con Forlì e Nardò e, come all’andata, liquida i pugliesi 77-60. Serviva una prova convincente, la Tramec l’ha preparata e servita sul piatto, partendo in modalità diesel e cominciando a prendere il largo ad inizio secondo quarto, gestendo poi senza patemi il secondo tempo, con grande lucidità. Una vittoria apparentemente scontata, ma che andava raggiunta, in primis per ritrovare il sorriso dopo le due sconfitte consecutive e in secondo luogo per riprendere confidenza in vista della Coppa, in programma nel weekend a Busto Arsizio con Cantù avversaria in semifinale. Una sfida che ha lanciato anche un altro chiaro messaggio, altrettanto importante: anche dopo due settimane di pausa e di soli allenamenti, il motore della Benedetto è tornato a girare che è un piacere.

Solo 60 i punti subiti, con questi Tomassini e compagni gettano le basi per costruire il sedicesimo sigillo in campionato: l’ultima volta che l’avversario era stato tenuto su questi livelli – guarda caso –, in occasione del successo su Ravenna, un mese fa, prima dei due stop consecutivi. Ritmi non eccessivamente elevati in avvio, la sblocca Marks dalla lunetta, anticipando i canestri di Bogliardi e Daniel che proiettano i padroni di casa sul 10-6. Cento inizialmente fatica a sbloccarsi e a prendere le misure, poi trova il modo di accendersi grazie alle giocate del solito Tomassini che, coadiuvato da Zilli e Mussini, consente alla Tramec di chiudere avanti i primi 10 minuti (17-19). Un vantaggio che viene consolidato dal siluro di Kuuba in apertura di seconda frazione (17-22) e da Moreno poco più tardi (17-24). Daniel sigla il 19-26, poi, San Severo stacca la spina e comincia a sprofondare.

La Benedetto non può non approfittarne e, da quel momento in poi, dilaga: apre le danze Zilli (19-30), poi seguono tutti gli altri a ruota, con la squadra di Mecacci che arriva a toccare il +16 all’intervallo lungo (27-43). Copione simile nel terzo quarto, con la Tramec in assoluto controllo e in fiducia a ritoccare il divario (+20, 31-51 al 23’), prima di un sussulto d’orgoglio di San Severo, che riesce a dimezzare il passivo (41-51). Una semplice illusione, perché quando Marks e compagni alzano i giri, non ce n’è per nessuno: contro-parziale di 10-0 e gara anzi tempo in ghiaccio (41-61 al 30’). Le bordate di Raivio e compagni nell’ultimo quarto non mettono più paura a una Cento granitica.

Giovanni Poggi