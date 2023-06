Tramec, fumata bianca Mecacci rimane a Cento

di Giovanni Poggi

Mecacci e Cento ancora insieme, fino al 2025: il connubio tra il tecnico toscano e la Benedetto si rinnova, per oggi è attesa l’ufficialità. Quinta stagione di fila alla guida dei biancorossi, con la possibilità che possano poi diventare sei, visto che la trattativa prevede tra le parti un accordo su base biennale. E così è arrivata la fumata bianca, attesa e sperata da molti in queste settimane, dopo che alla cena di fine stagione, lo scorso 1 giugno, lo stesso coach aveva lasciato intendere che nulla ancora era stato definito per il futuro, nonostante le intenzioni del presidente Fava e della dirigenza fossero ben chiare, con la volontà di proseguire con Mecacci anche negli anni a venire, a maggior ragione dopo l’eccellente cammino in stagione regolare. Dal 4 giugno ‘19, giorno del suo annuncio, una promozione dalla B alla A2, una salvezza tranquilla al ritorno in Serie A, una finale di Coppa Italia e due quarti di finale playoff, per un bottino che potrà essere ulteriormente arricchito nel prossimo capitolo. Resterà lui in sella sulla panchina di Cento, già pronta a voltar pagina dopo un finale di stagione un po’ tribolato e pesantemente condizionato dagli infortuni. Come testimoniato anche dall’annuncio, una settimana fa, del nuovo gm Giulio Iozzelli – insieme andranno a formare una coppia tutta toscana sull’asse Pistoia-Siena –, che proprio con Mecacci ha già fatto coppia fissa alle finali di Serie B giocate lo scorso weekend a Ferrara, già in sintonia e decisi a guardare avanti nel costruire la Benedetto che verrà.

Diversi i pilastri da cui ripartire per la nuova stagione secondo le idee del duo Mecacci-Iozzelli: il primo è capitan Giovanni Tomassini, a cui potrebbe essere affiancato Daniele Toscano, in ripresa dopo il doppio e ravvicinato infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare i playoff e gran parte della fase ad orologio, anche quest’ultimo indicato tra le possibili conferme per l’annata 2324.

Assieme ai due citati qui sopra, ci sarà il giovane Kuuba, sotto contratto, reduce da una serie playoff vissuta da co-protagonista, a suggellare una stagione che lo ha visto crescere in maniera costante, anche grazie al lavoro di Mecacci e del suo staff. Poi magari il play cubano Moreno, ormai centese di adozione, che la società potrebbe rinnovare al pari di Berti. Una base solida e affidabile, con elementi esperti in grado di fare da chioccia ai nuovi giocatori che entreranno a fare parte del gruppo. Da oggi si comincerà a fare davvero sul serio, lavorando per delineare e allestire un roster che possa seguire la scia dell’ultima stagione.