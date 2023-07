Tramec, idea Bruttini sotto canestro Riflessione sul play: si valuta un Usa

Nomi in caldo, ipotesi al vaglio in più ruoli e scenari che nel giro di 48 ore potrebbero essere più chiari. Partiamo dal presupposto che si profilano, salvo cambiamenti, due gironi tremendamente squilibrati, con la Tramec Cento assieme alle varie Trieste, Udine, Verona, Forlì, Rimini, Fortitudo, Piacenza, Cividale e Trapani, praticamente dieci squadre che hanno fatto i playoff e che lotteranno per rifarli, alcune addirittura per andare in serie A. E questo, in una prima fase senza incrocio dei gironi, sarà un bel problema, perchè ci saranno formazioni importanti che resteranno fuori dalle otto.

Ma al netto di gironi, formula e calendari che ancora non sono stati resi noti, il gm di Cento Iozzelli cerca play titolare e cambio dei lunghi, prima di tuffarsi sul mercato Usa. Sul fronte lunghi, il nome forte delle ultime ore è Davide Bruttini, un veterano di questi campionati, con tanta esperienza e diverse promozioni all’attivo. Nato a Siena, coetaneo di coach Mecacci, al momento non è stato riconfermato a Treviglio e Cento si è fatta sotto. Chiaro che con lui, Benvenuti e un 4 Usa perimetrale come era Archie, il reparto lunghi biancorosso potrebbe dormire sonni più che tranquilli.

Nelle prossime quarantotto ore si dovrebbe sapere qualcosa di più in questo senso.

Sul fronte playmaker, dicevamo, ci sono valutazioni in atto che potrebbero portare anche ad un cambio di strategia, se non si dovesse reperire il candidato ad hoc. Per spiegarsi meglio, i nomi italiani per il play scarseggiano, oggi nel mazzo ci sono profili come il 2003 di Cantù Nicola Berdini o come Lorenzo Maspero, ex Mantova e Treviglio. Non si arrivasse a questi nomi, ecco che si potrebbe pensare ad un play americano, aggiungendo una guardia italiana, con l’ex Chiusi Riccardo Bolpin che tornerebbe d’attualità, essendo stimato da Mecacci e Iozzelli.

Insomma, porte girevoli che dipendono da un sì o un no. Di certo, nelle prossime ore almeno sul fronte lunghi Cento aspetta qualche certezza in più.

Mauro Paterlini