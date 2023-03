Tramec in Abruzzo senza assilli Oggi conta solo non farsi male

Ultimo atto della stagione regolare. Trasferta a Chieti per la Tramec, che alle 18, al PalaTricalle (dirigono Pazzaglia, Calella e Picchi), chiuderà la prima fase del suo campionato. Con entrambe le squadre già inserite nei rispettivi gironi della fase ad orologio, l’appuntamento odierno sarà utile per non perdere il ritmo-partita e avvicinarsi alla post-season con un sorriso in più visto che la posta in palio sarà pressoché ininfluente ai fini della classifica, fatta eccezione per il secondo posto, attualmente conteso con Pistoia (stessi punti ma sotto 2-0 negli scontri diretti con la Benedetto), impegnata contemporaneamente al Flaminio contro Rimini.

Giusto dunque provare a chiudere nel migliore dei modi una regular season che resterà comunque storica, dove Cento terminerà tra le prime tre in classifica e dopo aver conquistato, un paio di settimane fa, anche l’opportunità di giocare per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia di Serie A2, uscendo sconfitta soltanto in finale dalla Vanoli Cremona.

Per questo, oggi pomeriggio, sarà vietato sbandare, ed evitare di commettere gli stessi errori di domenica scorsa contro Mantova, in quello che sarà il terzo impegno nel giro di una settimana, all’interno di un mese fittissimo di impegni.

"Sarà la terza sfida in una settimana, ma anche la sesta in 21 giorni, per cui avremo bisogno di tutti i ragazzi come in ogni partita. A prescindere da ciò, non faremo calcoli su minutaggi o impieghi vari, ma penseremo solo a giocare al meglio la partita provando a vincerla – così l’assistente Emanuele Pancotto alla vigilia –. Partita che non conta per la classifica? Non esattamente: vincere ci consentirebbe di assicurarci il secondo posto senza dover aspettare il risultato di Pistoia, per cui ci proveremo in tutti i modi".

Di fronte, anche una vecchia conoscenza come Terrence Roderick: per l’ex Ferrara e Forlì, arrivato a gennaio, 12 punti di media in 8 gare, conditi da 6.4 assist e 6.5 assist. Attenzione anche al lungo di scuola Pesaro Michele Serpilli (22 punti e 9 rimbalzi nell’ultima contro Nardò), che viaggia a 9.9 punti, catturando 5.5 rimbalzi a partita.

Con lui, a presidiare l’area, ci sarà un veterano come Andrea Ancellotti (10.4 punti e 6.7 rimbalzi). Sugli esterni, fari puntati sul bolognese Mastellari (9.3 punti e 2.6 rimbalzi) e Bartoli (8.4 punti e 3.2 rimbalzi).

A fine partita si saprà anche il calendario del Girone Giallo: Cento dovrebbe comunque iniziare domenica prossima in casa contro Treviglio.

BASKIN.

Domenica mattina dedicata al Baskin alla Milwaukee Dinelli Arena. Nata lo scorso anno, in collaborazione con la fondazione Zanandrea, la squadra di Baskin della Benedetto XIV Cento per la prima volta nella sua storia partecipa al campionato regionale. Alle 9 i biancorossi sfideranno la Pgs Welcome Baskin Bologna, a seguire (ore 11), il match tra l’Sbf Baskin Ferrara e il Baskin Reggio Emilia.

Giovanni Poggi