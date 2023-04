Tramec, la rimonta si ferma a metà Cantù fa valere la legge del più forte

tramec cento

80

a. san bernardo cantù

87

TRAMEC : Moreno 4, Mussini 18, Marks 8, Tomassini 7, Baldinotti n.e., Kuuba 17, Archie 14, Ulaneo ne, Berti 8, Zilli 4. All. Mecacci.

ACQUA SAN BERNARDO CANTU’: Rogic 10, Berdini 3, Bucarelli 7, Stefanelli 15, Nikolic 15, Severini, Da Ros 8, Baldi Rossi 17, Hunt 8, Morgillo 4. All. Sacchetti.

Arbitri: Salustri, Puccini e Bartolini.

Note: parziali 18-24; 41-53; 61-75.

Niente da fare. Cento deve inchinarsi anche a Cantù (87-80), subendo alla Milwaukee Dinelli Arena la quinta sconfitta consecutiva in questa fase ad orologio. Un’altra prova convincente dei ragazzi di Mecacci, che nell’ultimo quarto rientrano dal -17 fino al -4, ma che non basta però per interrompere il digiuno di successi, pur contando sul rientrante Moreno e nonostante un super Kuuba. Il primo acuto è di Archie, ma neanche il tempo di raggiungere l’altra metà del campo che Rogic ha già rimesso tutto in parità (3-3). Al croato, seguono i sigilli di Da Ros e Hunt, mentre dall’altra parte inizia a scaldarsi Kuuba, che soffoca il primo tentativo di fuga canturino (9-9). A spezzare nuovamente l’equilibrio ci pensa Nikolic, coadiuvato da Da Ros (11-16), i biancorossi rispondono con la tripla di Archie, a cui replica Stefanelli (13-19), che obbliga Mecacci al timeout. Al rientro, Baldi Rossi rincara la dose dall’arco e Cantù allunga fino a +8 (16-24), prima dei liberi di Mussini che dimezzano in parte lo svantaggio centese (18-24 al 10’). L’Acqua San Bernardo entra nel secondo quarto a marce sparate, Cento accusa il colpo e inizia a perdere fiducia e fluidità in attacco: Tomassini e Kuuba provano a limitare i danni (23-32), ma Baldi Rossi è caldissimo dalla distanza e Cantù vola sul +14 (26-40).

Mecacci prova a scuotere i suoi, che danno segnali di vita con Berti e Archie, ma Stefanelli a suon di triple tiene lontana la Tramec, con la penetrazione di Nikolic che manda le squadre negli spogliatoi con Cantù avanti 53-41. Il recupero con appoggio al vetro di Mussini inaugura il secondo tempo (43-53), in quella che resterà una delle poche sbandate dell’attacco canturino nel corso del terzo quarto, controllato senza rischi dalla squadra di Sacchetti. La Benedetto prova a risorgere affidandosi alle giocate di capitan Tomassini e Kuuba, in gran spolvero, ma senza mai intimidire più di tanto la band di Sacchetti. Il 2+1 di Archie prova a riavvicinare Cento (57-65), che torna però a soccombere sotto i canestri di Baldi Rossi, in serata di grazia da oltre l’arco (61-75).

La terza frazione si chiude con lo step-back di Stefanelli, glaciale nel firmare il +14 nei pressi del terzo "gong" (61-75 al 30’). Nell’ultimo quarto Cantù prima mette entrambe le mani sulla partita, portandosi sul +17 con la tripla di Bedini (61-78), poi si spegne completamente, subendo pesantemente la rimonta centese: 11-0 di parziale e giochi riaperti (72-78). I canestri di Moreno e Berti riavvicinano sensibilmente i padroni di casa, con Marks a infilare dalla lunetta i liberi del -4 a meno di un minuto e mezzo dal termine (78-82). Ma nel finale sono le giocate dell’eterno Baldi Rossi ad incenerire i sogni della Benedetto.

Giovanni Poggi