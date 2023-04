Tramec, Mussini: "Al completo ce la giochiamo"

E’ stato uno dei pochi a lasciare davvero il segno sabato scorso a Desio, nonostante la sconfitta contro Cantù. Gara dopo gara, Federico Mussini è riuscito ad adattarsi al meglio al sistema della Benedetto, che per provare ad accendersi in questa fase ad orologio e ritrovare lo smalto della regular season in vista dei playoff, dovrà fare affidamento anche alle sue giocate.

"Cantù è una grandissima squadra e sabato lo ha dimostrato per l’ennesima volta. A noi sono mancate le energie, anche per le tante assenze, che però non devono diventare un alibi – così il playmaker reggiano classe ’96 –. Anche al completo avremmo fatto fatica a batterli, anche se resto convinto che una volta che saremo tornati tutti quanti abili e arruolabili, potremo nuovamente giocarcela con chiunque". Le due sconfitte consecutive nelle prime due giornate del gruppo giallo non hanno scalfito l’umore e la consapevolezza del gruppo, come assicura Mussini. "Qualsiasi squadra di questo girone potrebbe vincere o perdere tutte e sei le partite: qui non esistono squadre materasso, ci sono solo avversarie esperte e di grande talento, e il livello è davvero altissimo. Affrontare questo tipo di squadre non può che farci bene, perché giocare sei gare a questo livello ti abitua ad un certo tipo di gioco e ad un certo tipo di sfide, proprio come quelle che andremo ad affrontare ai playoff. Non ci aspettavamo di essere 0-2 a questo punto, ma ripeto, in questa fase non esistono partite o avversarie facili, per cui anche la sconfitta va messa in preventivo".

Suona la carica Mussini, che in questa Cento ci crede fermamente, anche se il momento non è di certo facile. "C’è un motivo se siamo in questo "gironcino", non ci siamo arrivati per caso, ma perché ce lo siamo meritati dopo una grande stagione regolare. Adesso è un momento un po’ così, dove non siamo stati molto fortunati a livello fisico, tra infortuni e influenze varie, e questo fa la differenza nel corso di 40 minuti. Come ho detto prima però, al completo ce la giocheremo con tutti. Siamo gli stessi di un mese fa, quelli che hanno raggiunto la finale di Coppa e che sono arrivati secondi in campionato".

Domenica arriva lo "spauracchio" Cremona, che nei precedenti stagionali conduce 2-0. E con un Lacey in più. "Con Trevor ho giocato insieme l’anno scorso a Udine: abbiamo legato tanto e ci sentiamo spesso, è un ragazzo super e un giocatore che va oltre le statistiche, nel sistema squadra è fondamentale. Per fermarli dovremo alzare al massimo il livello della nostra difesa, che è la nostra vera arma in più".

Giovanni Poggi