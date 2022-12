Tramec nel lotto delle big: "Risultato storico"

L’ennesima impresa della Tramec. Cento aggiunge un’altra figurina allo straordinario album dei ricordi di questo 2022, ormai agli sgoccioli, ma che rimarrà una bellissima storia della pallacanestro centese. Sì, perché ad una settimana di distanza dall’aver espugnato il Paladozza, la Benedetto giovedì sera, davanti ai 1700 della Milwaukee Dinelli Arena, ha confezionato un altro storico trionfo, battendo Treviglio nei quarti di finale di Coppa Italia e conquistando il pass per le prossime Final Four. Si giocherà l’11 e il 12 marzo, sede ancora da definire, certa invece l’avversaria dei biancorossi in semifinale: la Cantù di Meo Sacchetti, straripante nell’altro "spareggio" contro Udine, sconfitta e passata di mano da Boniciolli (esonerato) al giovane Carlo Finetti. Si preannuncia una sfida spettacolare e storica, visto che per Cento sarà la prima volta assoluta alle finali di Coppa di Serie A2. Sarà, perché mancano ancora due mesi abbondanti e, oggi, c’è solo spazio per godersi questo meraviglioso traguardo.

"C’è da essere molto orgogliosi, sia noi che tutti i nostri tifosi, perché è stato raggiunto qualcosa di storico e di incredibile. Per questo ci tengo a ringraziare tutto il mio staff, soprattutto i miei assistenti, che mi hanno aiutato enormemente in questo periodo fatto di tanti impegni ravvicinati. L’altro ringraziamento va ai miei ragazzi, solidi in difesa – aver tenuto Treviglio a 66 punti è un qualcosa di eccezionale – e anche in attacco, dove a tratti abbiamo giocato una grande pallacanestro – ha dichiarato coach Mecacci nel post-gara, che ha speso anche belle parole per il neo arrivato Federico Mussini: per lui, un debutto coi fiocchi, con 10 punti in 21 minuti, conditi da 2 rimbalzi e 1 assist –. Non era scontato che giocasse una partita di questo tipo, dopo una full-immersion di tre giorni, tra regole offensive e difensive non facili da assimilare. Credo ora possa solo migliorare".

Un ulteriore slancio in avanti della Tramec, che sotto canestro ha ritrovato Giacomo Zilli (assente dalla passata stagione e accolto tra un mare di applausi) e che si gode l’approdo alle Final Four, ma senza staccare la spina in vista dell’immediato impegno di campionato, mercoledì prossimo in casa con Chiusi. "E’ stata una nottata magica, di cui siamo veramente contenti. Ci piacerebbe riposare un po’, ma non c’è tempo: ci aspetta un gennaio davvero complicato e ci dovremo far trovare pronti". Gioia condivisa anche da Matteo Berti, uno dei migliori l’altra sera, con 8 punti, 14 rimbalzi (di cui 6 in attacco) e 3 stoppate. "Siamo partiti forte, sapendo di affrontare una delle squadre più talentuose e fisiche del campionato. Per questo, abbiamo cercato di metterli sotto dal punto di vista fisico, aggredendoli, nonostante la nostra taglia fosse differente rispetto alla loro: con la voglia e con il cuore siamo riusciti a portarla a casa".

Giovanni Poggi