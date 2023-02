"Tramec, niente drammi: siamo a +6 da Udine"

La Tramec prosegue col lavoro in palestra, riempendo gradualmente il serbatoio e provando a recuperare dagli ultimi acciacchi, per arrivare in condizioni ideali al derby in programma domenica in casa con Forlì. Da una parte la voglia di riscatto dopo la sonora sconfitta di Nardò, dall’altra quella di tornare a vincere per regalarsi una volata mozzafiato in vista della fase ad orologio.

"Ognuno ha la sua bestia nera, noi abbiamo Nardò, inutile girarci attorno. E’ una squadra che ci mette sempre in difficoltà, come testimoniano le tre sconfitte nei quattro precedenti. Il nostro ko ha fatto rumore, però c’è anche da dire che Nardò è squadra capace di girare a punteggio alto in attacco, specialmente in casa, e di ottenere vittorie importanti, come ha dimostrato durante l’arco della stagione – commenta il ds Belletti –. Noi, come all’andata, abbiamo giocato una partita di sufficienza e l’abbiamo pagata, disunendoci fin da subito. Si è visto purtroppo come il fatto di non essere riusciti a lavorare bene in palestra i giorni precedenti, abbia inciso sull’andamento della partita, cosa che invece con Ravenna in casa eravamo riusciti a nascondere, e non parlo di assenze, ma semplicemente di un discorso legato alla mancanza di energie fisiche e mentali dopo aver inanellato una serie di risultati molto importanti".

Come Tomassini, anche Belletti non cerca alibi ma guarda avanti, evidenziando anche come la sconfitta di Udine avvicini sempre di più l’obbiettivo di chiudere la stagione regolare nei primi tre posti.

"E’ poi anche giusto guardare il bicchiere mezzo pieno: nonostante la sconfitta, il concomitante ko di Udine ci tiene sempre a + 6 e con una giornata in meno alla fine, che è la cosa più importante.

All’interno di percorso come il nostro, anche i momenti di difficoltà aiutano: le cose non possono andare sempre bene e ogni tanto è anche giusto tornare sulla terra per evitare poi di commettere gli stessi errori più avanti, ma senza perdere mai la consapevolezza dei nostri mezzi e della nostra forza".

Dall’infermeria, notizie altalenanti: Toscano in via di recupero, mentre per il ritorno di Ulaneo bisognerà aspettare ancora un po’. E domenica arriva Forlì per la partitissima di giornata: all’andata decise il tap in di Adrian allo scadere, e sono punti pesanti che conteranno molto anche nella seconda fase a orologio.

"Daniele potrebbe farcela, è in costante miglioramento. Per quanto riguarda Scott, il suo problema è un po’ più serio: credo lo rivedremo dopo la sosta "forzata" per il rinvio del match con Pistoia (26 febbraio).

Ma grazie allo sforzo della società abbiamo la fortuna di poter contare su tre lunghi di qualità. Non vediamo l’ora di scendere in campo – prosegue Belletti –. Affronteremo una squadra costruita per arrivare fino in fondo: sarà bello partire da sfavoriti e provare a fare un altro miracolo".

Giovanni Poggi