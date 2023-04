"Tramec, niente drammi Torneremo a vincere"

"Guardiamo avanti con fiducia, pensando una partita alla volta e con la voglia di tornare a vincere al più presto". Capitan Tomassini tiene calme le acque, dopo le tre sconfitte in fila accumulate dalla Benedetto al giro di boa della fase ad orologio. Non facile, come si era già ampiamente annunciato alla vigilia, ma il tour di sfide andrà giocato fino in fondo, anche se le assenze pesano, sia sul campo che negli allenamenti. Un momento no dal quale la Tramec dovrà trovare il modo di uscire. "E’ un periodo non semplice, soprattutto per le assenze, e credo questo sia sotto gli occhi di tutti. Sul campo sapevamo che affrontando le più forti comunque le difficoltà ci sarebbero state, è un peccato però non riuscire a sfidarle al completo – commenta Tomassini –. Di conseguenza, è ovvio che la situazione che stiamo vivendo non ci piace, ma allo stesso tempo però dobbiamo essere anche realisti sul fatto che, nonostante tutti i problemi, nelle ultime due gare non abbiamo fatto di certo sfigurato, specialmente con Cremona, dove siamo stati ad un passo dal fare l’impresa, giocando una gran partita".

Tre ko consecutivi: mai la Benedetto si era trovata in questa situazione. In attesa di una risposta definitiva, i segnali lanciati domenica fanno ben sperare, confidando di ritrovare almeno un paio di elementi dall’infermeria, per affrontare al meglio anche la settimana di allenamenti. "Le difficoltà, più che nella partita singola, le stiamo incontrando nel quotidiano, in palestra, e alla lunga questo ti può creare dei problemi. Dover gestire l’emergenza e poi la domenica affrontare le squadre più forti dell’A2 ti penalizza parecchio, non solo nell’arco dei 40 minuti ma proprio nel dover gestire e organizzare la preparazione degli allenamenti. Al netto di ciò, gli imprevisti e gli infortuni fanno parte del nostro mestiere e bisogna essere capaci di adattarsi: dobbiamo entrare nell’ottica di reagire e di farci scivolare addosso tutto, cercando di alzare l’asticella anche nelle difficoltà. Va bene cominciare a pensare ai playoff – prosegue il capitano della Tramec –, ma l’obbiettivo deve essere sempre quello di vincere la prossima di partita, per evitare poi di entrare in un vortice negativo dal quale potrebbe poi essere complicato uscire. Sono certo che, essendo una squadra esperta, troveremo la chiave per rialzarci". Domenica, il quarto round a Treviglio. "Contro di loro e come contro le altre big del campionato, ogni minimo dettaglio farà la differenza. Per noi sono tutte partite difficili, anche per un discorso di taglia fisica, per cui bisognerà approcciare la gara come contro Cremona, confidando in un po’ di fortuna in più".

Dopo la trasferta di Treviglio, Cento affronterà Cantù, non più domenica 30 aprile, ma sabato 29, con inizio alle 20.30, come da variazione comunicata nella giornata di ieri.

Giovanni Poggi