"Tramec, non abbatterti Io vedo dei passi avanti"

"Ci manca un po’ di fortuna, ma facciamo sempre passi in avanti". Uno 0-5 che pesa in questa fase ad orologio per la Benedetto, ma da cui vanno assorbiti anche i lati positivi per arrivare al meglio ai prossimi playoff. Tra le cose buone che si porta dietro la Tramec c’è sicuramente la consapevolezza di essere ancora una squadra viva che, nonostante le assenze e gli acciacchi di stagione, anche contro le avversarie top della categoria se la gioca alla pari. "Nell’ultimo quarto da -17 abbiamo avuto la forza per arrivare a -4, considerando tutte le attenuanti e un Tomassini in condizioni precarie, poi c’è mancato quel pizzico di fortuna in più per portarla a casa, ma la rimonta, e il fatto di essersela giocata fino all’ultimo contro una grande squadra, resta un segnale confortante: ci siamo, siamo vivi – commenta il ds Ivan Belletti –. Il gruppo c’è e anche a livello di singoli siamo in crescita, basta vedere le ultime prestazioni di Kuuba, che sta facendo benissimo".

Cento c’è e, nonostante il bilancio negativo – resta anche l’unica delle sei squadre ancora a secco di vittorie nel gruppo giallo –, la band di Mecacci ha numeri importanti dalla sua parte: in questa seconda parte di stagione, infatti, i biancorossi sono il migliore attacco del loro girone con 79.8 punti realizzati di media a gara, superando e non di poco i 75.4 segnati nelle restanti sfide di stagione regolare.

"In attacco stiamo facendo benissimo, siamo arrivati ad un livello di conoscenza reciproca e voglia di giocare insieme veramente importante: segnare quasi 80 di media contro avversarie di questo calibro non è un dato da sottovalutare. In vista dei playoff, questo ci può potenzialmente rendere ancora più pericolosi e consentirci di avere maggiori armi a disposizione. La cosa che mi preoccupa di più, oggi, non sono le 5 sconfitte in fila, anche se sarà importante tornare a vincere quanto prima, ma è il fatto che i ragazzi non si rendano conto di quanto stiano crescendo.

L’altra cosa che spero di risolvere presto è il discorso infortuni e assenze: mi auguro che Mecacci possa riavere tutti a sua disposizione almeno per completare una settimana intera di allenamenti. Toscano? Sta riprendendo ad allenarsi e sono fiducioso di rivederlo in campo per qualche minuto a Cremona, per poi averlo a piena disposizione nei playoff".

Domenica pomeriggio al PalaRadi, contro la Vanoli, l’ultima tappa della fase ad orologio. "Sarà una bella sfida, aperta, simile alle tre che abbiamo già giocato con loro. L’obbiettivo sarà vincere per entrambe, ma anche mantenere forma e condizione in vista dei playoff. Tra F o Piacenza chi mi piacerebbe incontrare? Nessuna preferenza, dobbiamo pensare a noi stessi, più che dagli altri. Se siamo al completo, cosa che spero fortemente, possiamo giocarcela con tutti".

Giovanni Poggi