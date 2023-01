"Tramec, non devi aver paura di volare"

Cento, un modello da seguire. In meno di 4 anni, dalla retrocessione in B alla vetta della classifica in Serie A2, liberandosi col tempo dell’etichetta della "bella realtà" del campionato e meritandosi, in questa stagione, lo status di "big" della lega, in compagnia di Pistoia, Forlì e Udine, le avversarie con cui la Tramec si giocherà fino alla fine i primi posti. Una crescita continua, quella della Benedetto, di pari passo dentro e fuori dal campo, frutto del lavoro quotidiano di un club che ha gettato basi solide, costruendosi un futuro da protagonista, e affidandosi ad uno staff in grado di costruire un team vincente. Mecacci e i suoi assistenti, con Belletti come ds: da loro è partita la ricostruzione nel 2019, una cavalcata che ha portato Cento a vivere serate indimenticabili come quella di domenica scorsa. "E’ stata un’emozione incredibile: essere tra i fautori di tutto ciò è un onore ed è una cosa che mi rende orgoglioso, soprattutto se penso a quando sono arrivato e ai progressi che sono stati fatti in quattro anni scarsi. Cento è una piazza a cui sto dando tanto e che mi sta dando tanto, e della quale mi sono innamorato. La coreografia, il tifo, l’accoglienza nei miei e nei confronti del coach domenica, è stato qualcosa di indescrivibile. Aver portato qui Matteo, che oggi è uno dei migliori allenatori della Serie A2, e aver condiviso con lui e con tanti membri dello staff tutti questi momenti, non può che rendermi felice – commenta Belletti, che si gode il trionfo nel derby, restando però concentrato sul futuro –. Non dobbiamo assolutamente aver paura di volare, ma bisogna andare avanti col nostro processo di crescita: è bello poter spostare l’asticella sempre più in alto. Questo gruppo è in divenire e sono certo che potrà fare ancora meglio, avendo tuttora tanti margini per poter migliorare. La vittoria contro Ferrara è un regalo per tutti, società, squadra e tifosi".

Prossima fermata Cividale: la sorpresa del campionato. "Sabato sarà una festa per due squadre che stanno sognando, due società accomunate da diverse affinità. Non c’è molto da girarci attorno, ci aspetta una sfida fondamentale, contro una squadra forte e su un campo molto difficile. Andremo là consapevoli anche noi della nostra forza e con la concentrazione al massimo: siamo primi in classifica e per questo ci faremo valere in tutti i modi".

Giovanni Poggi