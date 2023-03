Tramec, obiettivo Mantova "Giocheremo una gara seria"

Chiuso il capitolo Coppa Italia, Cento è pronta a rituffarsi nel campionato. Tre giornate alla fine della regular season, poi sarà tempo di fase a orologio e playoff. Prima, però, c’è Mantova, di scena domani alla Milwaukee Dinelli Arena (palla a due ore 18 dirigono Nuara, Gagno e Lupelli). Un mese esatto dopo, la Tramec ritroverà il suo parquet e il suo pubblico, con quest’ultimo che già si era fatto sentire con il solito trasporto e calore nella due giorni di Busto Arsizio, terminata con la sconfitta in finale con Cremona, dopo la brillante ed entusiasmante vittoria in semifinale con la padrona di casa Cantù. Un ricordo indelebile, nonostante il secondo posto – comunque più che prestigioso, considerando che i biancorossi sono stati l’unica formazione del girone rosso a prendere parte alla final four –, e un’esperienza per crescere e maturare ancora di più. La Benedetto il segnale l’ha lanciato, dimostrando di essere in grado di giocarsela con tutte, pur priva di un elemento chiave come Moreno, che soltanto all’ultimo coach Mecacci deciderà se rischiare o meno nella sfida di domani.

"E’ presto per dire se Yan potrà essere a disposizione, la speranza comunque è quella di farlo scendere in campo, anche per prepararlo in vista delle sfide con Pistoia e Chieti della prossima settimana – commenta Mecacci alla vigilia, analizzando anche il momento che suoi stanno attraversando dal punto di vista fisico –. I ragazzi avevano bisogno di un po’ di giorni di riposo per recuperare energie, dopo aver giocato due gare molto intense nel giro di 24 ore. Devo dire che gli strascichi della Coppa Italia si sono fatti sentire durante tutta la settimana".

Terzo posto già in tasca, ma non per questo la Tramec giocherà "al ribasso", anzi, farà di tutto per portarla a casa. "Giocheremo una partita seria. Pensare al fatto che questa partita non andrà ad influenzare la nostra classifica sarebbe sbagliato, e soprattutto irrispettoso nei confronti di Mantova e di tutte le squadre che si devono salvare e che confidano in una nostra vittoria. Non faremo esperimenti, ma metteremo tutti nella situazione di maggior confort per scendere in campo. Per il resto, come sempre, in campo ci sta chi se lo merita".

Una Mantova diversa rispetto all’andata, con Zanco al timone e rinforzata con l’innesto di Sherrill, visto ad inizio stagione con la maglia di Udine. "Sarà sicuramente un fattore, il suo valore è indiscutibile, tant’è che ad inizio stagione era stato acquistato da Udine per provare a vincere il campionato. Per Mantova rappresenta un upgrade rispetto a Miles, un palleggiatore in più che mancava nel roster e un giocatore in grado di essere pericoloso anche dal tiro da tre punti. Dobbiamo pensare una partita alla volta, con la giusta consapevolezza nei nostri mezzi".

Giovanni Poggi