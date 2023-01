Tramec, ora non puoi più nasconderti Mecacci: "Prova di maturità e disciplina"

Una Tramec dominante. Anche la rivelazione Cividale, fresca di successo al Paladozza, ha dovuto abdicare davanti a Mecacci e a suoi ragazzi. Merito di una prova cinica, matura, ed estremamente solida da parte dei biancorossi, bravi ad indirizzare fin da subito la gara e poi ad accompagnarla in porto con autorità, resistendo agli assalti dei friulani che, pur cambiando le carte in tavola in zona difensiva, sono stati costantemente ricacciati indietro da Marks e compagni.

"Innanzitutto faccio i complimenti a Cividale, la vera sorpresa del campionato, sia per i risultati che sta ottenendo, assolutamente non casuali, e sia per l’ambiente, molto bello, che circonda una società sana e con grande entusiasmo – ha commentato Mecacci nel post-gara, elogiando prima gli avversari, poi, la prova dei suoi, che sono arrivati a toccare anche le 20 lunghezze di vantaggio nel corso del match –. Faccio anche i complimenti ai miei, che hanno giocato una partita di grandissima maturità e disciplina sia in attacco che in difesa. Abbiamo reagito molto bene anche ai loro diversi assetti difensivi, con i quali hanno provato a metterci più volte in difficoltà, restando sempre in controllo della partita, pur tenendo conto dell’assenza di Toscano nella seconda metà di gara. Abbiamo giocato una bella pallacanestro, piacevole, aiutata dalle medie dall’arco, merito anche di tiri ben presi e ben costruiti, forzandone pochi. Ora – prosegue Mecacci – è diventato ormai inutile nascondersi: abbiamo vinto dieci delle ultime undici gare, considerando il quarto di Coppa, adesso ci resta soltanto che migliorare attraverso il lavoro in palestra". La gioia del tecnico toscano, condivisa con staff e squadra, per un’altra prestazione maiuscola, da vera "big" del campionato. Parole a cui fanno eco quelle di un altro protagonista, Yan Moreno. "Abbiamo dimostrato grande carattere, non era una partita assolutamente facile. Abbiamo seguito il nostro piano partita, soprattutto in difesa, dove li abbiamo tenuti a soli 60 punti segnati. Era importante vincere, ed è andata bene così".

Giovanni Poggi