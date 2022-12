Tramec, passaporto per la final four di Coppa

Una settimana dopo aver sbancato il Paladozza, Cento torna in campo per i quarti di Coppa Italia: questa sera, alla Milwaukee Dinelli Arena (palla a due ore 20.45, dirigono Vita, Almerigogna e Costa), c’è Treviglio, in palio il pass per la Final Four in programma il prossimo marzo. Entusiasmo e volti nuovi in casa Tramec, reduce dallo storico exploit in casa della Fortitudo e con un Mussini in più a disposizione, sempre in attesa di recuperare il prima possibile Giacomo Zilli, ad oggi unica pedina mancante nello scacchiere di coach Mecacci.

Sarà una prima volta storica, questa sera, contro i bergamaschi, mai infatti la Benedetto si era qualificata alla fase finale di Coppa Italia, un turno che i biancorossi si sono meritati di giocare con il fattore campo a favore, forti del secondo posto conquistato al termine del girone d’andata.ù

Sarà un bis invece, a distanza di pochi mesi, con Treviglio, già avversaria al PalaFacchetti nell’ultima fase ad orologio, quando gli orobici si imposero per 72-64. Ma questa volta sarà tutta un’altra storia, con interpreti e obbiettivi differenti. A guidare i lombardi non c’è più Michele Carrea, esonerato dopo appena un mese dall’inizio del campionato per lasciare posto al bolognese Alex Finelli, veterano della categoria, reduce dalle esperienze a Rieti e Scafati: dal suo arrivo, la squadra è stata rivoltata come un calzino e ha collezionato uno score di sette vittorie ed una sola sconfitta.

Numeri che, al giro di boa, sono valsi a Treviglio il terzo posto nel girone verde a quota 18 punti, tradotti in nove successi e soli tre passaggi a vuoto in campionato, l’ultimo quasi un mese fa ad Agrigento.

Il roster è di assoluto rispetto e non ha nulla da invidiare alle prime della classe: lungo, fisico e talentuoso, ha tutte le carte in regola per colpire. A guidare la classifica marcatori c’è l’Usa Jason Clark (16.1 punti e 2.1 assist), combo-guard classe ’90 prodotto di Georgetown, visto recentemente in Serie A con le maglie di Trieste e Varese, e in A2 con quella di Torino. Lo seguono a ruota gli italiani Marini (13.9 punti, 4.4 assist e 4.6 rimbalzi) e Lombardi (11.2 punti e 7.7 rimbalzi), affiancati dal brindisino Giuri (10.9 punti e 2.8 assist).

A presidiare il pitturato il croato, ex Casale e Stella Azzurra, Sandi Marcius (8.4 punti e 6.3 rimbalzi), assieme a Davide Bruttini (6.7 punti e 5.2 rimbalzi). Tutti supervisionati da Brian Sacchetti e Bruno Cerella, un duo che non ha bisogno di presentazioni, così come il regista Lorenzo Maspero (6.8 punti e 3.8 assist), approdato in estate da Mantova. Quaranta minuti da vivere con il fiato sospeso, prima di salutare il 2022.

Giovanni Poggi