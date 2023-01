Tramec, pericolo Gentile: "Loro sono favoriti"

Cento all’assalto di Udine, per confermarsi grande. Domani, alla Milwaukee Dinelli Arena (ore 18), in programma una delle partite più spettacolari e attese della stagione: i biancorossi di Mecacci sfideranno Alessandro Gentile e compagni, in un testa a testa ad altissima quota. I presupposti per il big-match ci sono tutti, a partire dalla voglia di rivalsa dei friulani, vogliosi di riscattarsi dopo il bruciante ko dell’andata, con Marks protagonista del "buzzerbeater" a fil di sirena, che regalò a Cento un successo storico al Carnera, nonché la consapevolezza di potersela giocare contro tutti anche lontano dalle mura amiche. Due sono i punti che separano Udine dalla Tramec, con la squadra di Finetti (promosso capo allenatore dopo l’esonero di Matteo Boniciolli) obbligata a vincere per non perdere il treno delle "prime". Dall’altra parte, la Benedetto farà di tutto per riprendere il cammino dopo il ko di Rimini, arrivato dopo un filotto di sette vittorie consecutive tra campionato e coppa. "Siamo due squadre che cercheranno di competere al massimo. Loro scenderanno in campo per dare una continuità ai risultati e trovare l’equilibrio che è mancato da inizio stagione, dal canto nostro noi vogliamo riprendere il percorso che avevamo imboccato fino alla sconfitta di Rimini. Mi aspetto una bella partita – commenta alla vigilia l’assistente di coach Mecacci, Andrea Cotti –. Per provare a battere Udine dovremo collaborare tra di noi e aiutarci a vicenda, soprattutto nei momenti in cui il divario fisico diventerà importante. In attacco dovremo essere bravi a mantenere il nostro ritmo, senza farci fermare dalla loro fisicità, che spesso consente loro di spezzare le partite correndo a tutto campo".

Con Finetti alla guida, Udine ha raccolto due vittorie di fila (San Severo e Chiusi), forte anche degli innesti di Gentile e Monaldi, che però non rappresenteranno le uniche minacce per la difesa biancorossa. "Sono due giocatori molto importanti. Gentile ha subito impattato, dimostrando il suo valore in questo campionato, Monaldi è un playmaker capace di mettere in ritmo gli altri, ma abile anche nel crearsi il tiro e gestire i possessi. Udine resta la favorita per la promozione: lo dimostra il roster e gli ultimi interventi che hanno fatto sul mercato, con innesti di assoluto valore per la categoria. Coach Finetti, che io ed Emanuele Pancotto conosciamo molto bene, è un allenatore molto preparato, e mi aspetto che da domani ci saranno delle novità nel loro gioco".

Giovanni Poggi