"Tramec, più solidità nei momenti difficili"

Nel pomeriggio di domenica contro Treviglio, alla Tramec è funzionato poco o nulla. Così, al primo giro della fase ad orologio è arrivata anche la prima sconfitta per i biancorossi, collassati dopo il primo break degli orobici e incapaci poi di rientrare in partita, dopo un inseguimento senza lieto fine durato oltre 35 minuti. Qualche buon segnale c’è stato, nel secondo tempo, che ha permesso poi alla Benedetto di evitare l’imbarcata, fermo restando che di fronte c’era una delle squadre più forti e più esperte di tutta la Serie A2.

"Treviglio ha dimostrato di essere di un’altra categoria: oggi è la squadra più in forma di tutta la Serie A2, poi è chiaro che da qui alla fine possono cambiare tante cose, ma sicuramente al completo sono davvero una grande squadra ed un grande gruppo, e per questo bisogna fare i complimenti ai giocatori e a coach Finelli – commenta il ds della Tramec Ivan Belletti –. Hanno imposto il loro ritmo fin da subito, togliendoci tutti i punti di riferimento, segnando i canestri giusti al momento giusto. E noi questo lo abbiamo subito, entrando in campo timorosi e non riuscendo ad imporre il nostro di ritmo e nemmeno il nostro gioco. Quello che però mi è dispiaciuto di più è che non ci abbiamo mai realmente creduto abbastanza: quando loro sono calati, nel secondo tempo, si poteva fare sicuramente qualcosa in più. Dovevamo giocare una partita diversa, senza farli correre, ma riuscire a correre noi. Va detto anche che di fronte avevamo una squadra forte, sempre abile a metterti sotto fisicamente e a punire ogni tua ingenuità. Dal canto nostro, invece, dobbiamo togliere quella frustrazione che ci prende quando non ci riescono le cose, e cercare di trovare una chiave di volta per invertire il trend quando ci troviamo in questo tipo di situazioni e contro questo tipo di squadre. Inoltre, mi è dispiaciuto non vedere il palazzetto pieno come a fine dicembre, sempre con Treviglio: al di là degli Old Lions, che sono sempre il nostro sesto uomo in campo, mi auguro di vedere contro Cremona un palazzetto un po’ più pieno". Sabato, l’insidiosa trasferta contro Cantù. "Non esistono partite facili. Ripeto, dobbiamo trovare il modo di sfruttare queste partite e queste sconfitte per superare i nostri ostacoli, sia a livello tecnico che mentale: non è facile, ma deve essere uno scopo per arrivare poi nel migliore dei modi ai playoff".

Giovanni Poggi