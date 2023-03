Tramec, prove generali per la seconda fase

Ultima in casa della stagione regolare per la Tramec, che alle 18, alla Milwaukee Dinelli Arena, sfiderà Mantova, per poi concentrarsi sul doppio appuntamento ravvicinato prima a Pistoia e poi a Chieti. Tre gare in una settimana prima di concentrarsi unicamente su fase ad orologio e playoff, ma l’obbiettivo è anche quello di continuare ad alimentare la fiamma di una stagione vissuta da protagonista, guardando quasi tutti dall’alto e andando ad un soffio dal trionfo in Coppa Italia contro la quotatissima Cremona, appena sette giorni fa. Anche se la gara di oggi, per Cento, conta relativamente ai fini della classifica, lo stesso non si può dire per i virgiliani, quartultimi a quota 16 punti e invischiati in piena zona salvezza, e soprattutto reduci da due ko pesantissimi in casa contro Chiusi e Ravenna, che hanno vanificato l’exploit di un mese fa al Paladozza contro la Fortitudo. La pausa è servita a coach Nicolas Zanco, che a fine dicembre ha preso il posto di Giorgio Valli sulla panchina degli Stings, per recuperare alcuni assenti e per cominciare ad inserire al meglio Keshun Sherrill, arrivato acciaccato ad inizio mese dopo l’esperienza nella prima parte di campionato con la maglia di Udine e pronto a fare il suo debutto in maglia Staff proprio questo pomeriggio a Cento.

Nelle 19 partite disputate con la canotta bianconera, il classe ’94 originario del North Carolina ha fatto registrare una media di 14.7 punti (46% da 2, 37% da 3 e 90% ai liberi) e 3.2 assist in 28.9 minuti, con un season high di 30 punti nella gara con Forlì dello scorso 11 dicembre. Per Sherrill, tra l’altro, si tratterà di un pronto ritorno alla Milwaukee Dinelli Arena, avendo calcato il parquet centese appena due mesi fa con la maglia di Udine, uscendo sconfitto 76-65 e giocando 19 minuti non certo memorabili con soli 6 punti realizzati e un 38 complessivo dal campo: un motivo in più, oggi, per riscattarsi e aiutare i lombardi a conquistare preziosi punti salvezza. Hanno recuperato e saranno a disposizione anche il figliol prodigo Riccardo Cortese (9.9 punti e 3 rimbalzi), che quando ritrova la sua Cento spesso e volentieri si accende, e il georgiano Janelidze (4.2 punti e 2.2 rimbalzi). Attenzione anche all’ex Pesaro e Cantù Laquinton Ross (12.3 punti e 8.6 rimbalzi) e ad un’altra vecchia conoscenza come Iannuzzi a presidiare l’area (10.3 e 8.8), affiancati dalla fisicità di Giovanni Veronesi (11.7 e 2.7).

Giovanni Poggi