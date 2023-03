Tramec, rimonta a metà: ma brinda Cremona

Si spegne in finale, sul più bello, il sogno della Tramec di alzare al cielo la Coppa Italia di Serie A2. Più lunga e più energica la Cremona di Cavina, che parte in quinta e controlla dall’inizio alla fine, mentre la Tramec non riesce a ripetere la grande prova della semifinale con Cantù, pur giocando una gara tutto cuore e senza l’infortunato Moreno. La Benedetto esce di scena con qualche rammarico, ma a testa altissima, ad un soffio da quella che sarebbe stata l’ennesima impresa. Tramec tesa e contratta in avvio e, fin da subito, costretta ad inseguire sull’8-2. Tomassini fatica ed entrare in ritmo, e qualche palla persa di troppo, sommata ad errori banali sotto canestro, consente a Cremona di costruirsi la prima fuga. Nonostante il primo sigillo del capitano biancorosso, a spezzare momentaneamente l’incantesimo (10-9), Cento fatica in maniera tremenda a trovare continuità, pasticciando in attacco e in difesa, dove la Benedetto subisce in fila la schiacciata di Mobio e il canestro sulla sirena di Alibegovic, che valgono il 16-9 a fine primo quarto.

Le difficoltà proseguono nella seconda frazione, con Caroti a trovare immediatamente il +9 (20-11), imitato dall’arco dalla coppia Alibegovic-Piccoli, che allargano ulteriormente lo strappo (28-15).

Il momento negativo non smette di arrestarsi, in particolar modo a rimbalzo e al tiro, mentre Piccoli dall’altra parte fa pentole e coperchi, facendo toccare ai suoi il +16 (33-17). Uno svantaggio che, all’intervallo lungo, viene ridotto solo in parte (38-25 al 20’), e su cui pesa il 26% dal campo con cui la Tramec chiude il suo primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi, Marks illude con la tripla del -10 (38-28), poi Eboua comincia a far scintille, e per Cento sono dolori (-17, 47-30).

Tomassini prova a rianimare i suoi da oltre l’arco (47-33), ma bastano i canestri di Denegri e Piccoli per far capire che si tratta di un altro fuoco di paglia, con la Benedetto a piombare sul -19 (52-33), tra palle perse e tiri che non ne vogliono sapere di entrare. Di Alibegovic e Marks gli ultimi botti di un terzo quarto chiuso annaspando, sul 57-42.

Con le spalle al muro, di cuore e di voglia, Cento reagisce e, in apertura di ultima frazione, torna all’assalto: Kuuba prima e Tomassini poi, riaccendono le speranze grazie al tiro pesante e riportano i biancorossi a -9 (57-48) a 7’dalla fine. Cremona sente il fiato sul collo e inizia a perdere dei colpi, la Tramec accorcia fino -4 (61-57), prima di alzare bandiera bianca dopo la bomba di Caroti, che chiude definitivamente i giochi e regala la Coppa alla Vanoli, che trionfa 65-60.

Giovanni Poggi