"Tramec sconfitta? Io la vedo in crescita"

Un poker di sconfitte, quattro nelle prime quattro sfide della fase ad orologio, è sempre difficile da digerire, ma i segnali lanciati dalla Tramec domenica pomeriggio sul parquet di Treviglio fanno ben sperare. Nonostante il ko, Cento, pur senza Toscano, Moreno, e con Ulaneo coi "minuti contati", per la seconda gara di fila è riuscita a reggere bene l’urto. Dopo la partenza-choc (sotto 9-0 dopo 3 minuti), la Benedetto è risorta, brava poi a resistere alle successive spallate (46-38 all’alba del secondo tempo), restando in scia e spesso anche in controllo fino alle ultimissime curve, dove invece è mancata la zampata finale. E a distanza di una settimana dal ko con Cremona, le sensazioni sono più o meno simili: amaro in bocca e consapevolezza di essere stati un’altra volta a pochi centimetri dall’impresa. "E’ una sconfitta che ci fa male, ma che ci conferma per l’ennesima volta che siamo all’altezza di queste avversarie e che a questi livelli possiamo competere – così il totem biancorosso Giacomo Zilli, rientrato a pieno regime nelle rotazioni di Mecacci dopo il lungo e tormentato infortunio che lo ha tenuto fuori per più di metà stagione –. Le certezze ricavate nelle ultime due sfide sono il punto da cui ripartire, provando a migliorare ciò che non è funzionato".

Il finale è stato un’altra volta crudele con la Tramec (avanti di 4 all’ingresso degli ultimi 3 minuti di gioco), caduta poi definitivamente dopo il canestro di Clark. Proprio sulla gestione degli ultimi possessi si è voluto soffermare Zilli. "Già con Cremona era stato un peccato perderla in quel modo e domenica è successa praticamente la stessa cosa: siamo stati sopra a lungo, anche nell’ultimo quarto, e non essere riusciti a vincere ci fa rabbia. Nelle cose da migliorare c’è anche questo, imparare a gestire meglio i finali, consapevoli che ogni palla persa e incertezza, in questo girone, non te la perdona nessuno. Per vincere contro Treviglio e tutte le altre "big", il margine di errore deve essere al minimo, e non puoi permetterti di gestire così gli ultimi minuti. Resta il rammarico di non essere riusciti a fare meglio in queste situazioni". Ma anche dopo una sconfitta, e con tutte le difficoltà del caso, è giusto guardare il bicchiere mezzo pieno. "Di buono c’è che pian piano stiamo tornando quelli visti in stagione regolare, soprattutto in difesa, dove credo ci sia stata la vera svolta: dopo aver subito tanto nelle prime uscite di questa seconda fase, stiamo tornando sui nostri standard, considerando anche che le squadre che affrontiamo hanno un arsenale offensivo decisamente importante. Ora ci manca solo la vittoria, che ci darebbe davvero grande fiducia. E’ vero che siamo in crescita, ma è anche vero che siamo 0-4, per questo vogliamo vincere, ad ogni costo: essere gli unici a secco di vittorie nel girone non deve essere un peso, ma uno stimolo per tutti. Non vediamo l’ora di scendere in campo sabato con Cantù, sarà elettrizzante".

Giovanni Poggi