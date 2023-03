Tramec, sempre San Severo per svoltare

"Vieni a ballare in Puglia" cantava Caparezza nell’ormai lontano 2008, ma alla Tramec, per accontentarsi, "basterebbe" vincere e tornare a casa felice da quella che sarà la terzultima trasferta della stagione regolare, prima di quelle a Pistoia e Chieti.

Palla a due nel pomeriggio (ore 17), al Palasport Falcone e Borsellino di San Severo, contro i padroni di casa di coach Damiano Pilot, invischiati nella zona bassa della classifica e assetati di punti in chiave salvezza. Dall’altra parte, proprio come all’andata, Cento si presenterà vogliosa di riscattare i due ko in fila con Nardò e Forlì: con l’obbiettivo di chiudere nelle prime tre posizioni già raggiunto dopo il ritiro di Ferrara, che ha rivoluzionato la classifica – l’esclusione ufficiale avverrà dopo due gare saltate –, un potenziale successo servirebbe comunque ai biancorossi per acquisire fiducia in vista della Coppa Italia e del rush finale di regular season. Inoltre, c’è da tornare a rodare un motore fermo dallo scorso 19 febbraio, prima del break dello scorso weekend. Ricordi dolci e amari, evocando San Severo: da una parte lo spareggio di Montecatini del 2018 che proiettò la Benedetto in Serie A per la prima volta nella sua storia, dall’altra il ko casalingo al fotofinish dello scorso campionato e, soprattutto, l’infortunio occorso a dicembre a Federico Zampini, che contro i pugliesi ha giocato gli ultimi minuti della sua stagione.

Per questo, all’andata, fu una vittoria di "Pirro" (82-65), nonostante l’ampio scarto finale e il modo con cui Cento portò a casa i due punti. Ma la sfida di oggi avrà pressioni diverse, con i padroni di casa che non potranno commettere passi falsi, complici i soli due punti che li separano dall’ultimo posto. Per San Severo, c’è anche da dimenticare l’ultimo passaggio a vuoto in casa della capolista Forlì, nonostante un primo tempo convincente.

In campo, fari puntati su Nik Raivio, che all’andata con la maglia di Forlì ne fece 25 alla Tramec e guidò i romagnoli al successo, prima di passare solo pochi giorni più tardi in giallonero: dal suo arrivo il belga, tra le altre ex Urania Milano e Legnano, ha realizzato 17 punti di media e catturato 8.3 rimbalzi a partita.

Sotto canestro è lotta aperta con l’ex Fortitudo Daniel, miglior rimbalzista della lega (9.4) oltre a segnare 13.8 punti a partita, ai suoi lati l’esperto Fabi (11.8 punti e 2.4 rimbalzi) e il giovane Bogliardi (10.7 e 2.9).

Completano il roster il regista Sabatino (6.9 punti), all’andata protagonista, il moldavo Lupusor (6.6) e Tortù (7.4), tornato alla base dopo una breve parentesi alla Npc Rieti.

Giovanni Poggi