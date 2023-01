Tramec sfida la rivelazione: "Match complesso"

Anticipo di lusso in quel di Cividale, dove la Tramec sarà di scena domani sera contro la sorpresa del campionato (palla a due ore 20, dirigono Gagliardi, Attard e Cassina), la Gesteco di coach Stefano Pillastrini. Entusiasmo a palate e voglia di proseguire un momento che, per entrambe, sta diventando sempre più magico: Cividale, reduce dal successo al Paladozza contro la Fortitudo, per continuare a sorprendere, la Tramec, lanciata dal doppio successo su Udine e Ferrara, per consolidarsi in vetta e assaporare, almeno per una notte, il primato solitario.

Intrigante, intensa, e senza esclusione di colpi: così si preannuncia Cividale-Cento, con i biancorossi alla ricerca di un successo esterno che manca proprio dal giorno del "colpaccio" in Piazza Azzarita, datato 22 dicembre scorso. Riassestarsi dopo le fatiche e le gioie vissute domenica scorsa alla Milwuakee Dinelli Arena, senza commettere l’errore di sentirsi appagati o già arrivati a destinazione, così Mecacci avverte i suoi: - "E’ stata una settimana più corta del solito, che non è mai ottimale per gestire i vari acciacchi. Molti giocatori stanno giocando sopra ad alcune problematiche fisiche e, di conseguenza, questo causa un recupero più lento, aldilà della stanchezza, che quella però c’è per tutti. La cosa da evitare maggiormente dopo la gioia post derby è quella di rilassarsi mentalmente: il campionato è spietato e nessuno ci regalerà nulla – commenta il tecnico toscano, evidenziando come da qui a fine campionato conquistare punti lontano da Cento diventerà via via più complesso. A maggior ragione domani, su un parquet espugnato soltanto due volte e sul quale Cividale ha costruito gran parte della propria forza –. Vincere in trasferta nel girone di ritorno è sempre più complicato, un po’ perché le squadre si sono rinforzate e un po’ perché chi sa che deve vincere per raggiungere i propri obbiettivi è conscio che ci sono sempre meno gare a disposizione per raggiungerlo.

Per noi domani lo sarà ancora di più, perché andremo a sfidare quella che, a tutti gli effetti e con grande merito, è la sorpresa del campionato".

Organizzata e pericolosa: Cividale non ha per nulla le sembianze di una matricola. "Ci attende una partita molto complicata, Cividale ha un sistema di gioco in grado di mettere solitamente in difficoltà le squadre con centri più fisici e ingombranti, come ha dimostrato di saper fare da inizio campionato: per duttilità, i loro lunghi fanno venire il mal di testa, essendo in grado di punirti su più zone del campo, dentro e fuori dall’area. Sono certo che sarà una squadra che vedremo anche protagonista nella post-season. Per noi questa sfida rappresenta uno scontro diretto importante, anche in vista della fase ad orologio".

Giovanni Poggi