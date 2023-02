Tramec, sosta al momento giusto Zilli: "E’ tutto nelle nostre mani"

Proprio come all’andata, Cento subisce il secondo ko di fila, confermando quanto sia indigesta da affrontare in sequenza la coppia Nardò-Forlì. Sei ora le sconfitte in campionato dei biancorossi, a fronte di 16 successi che mantengono a galla una classifica che, solo a pensarla in estate, sarebbe stato oro colato.

Nonostante il ko, infatti, la Tramec resta salda al terzo posto, con la differenza che Forlì, corsara due giorni fa alla Milwaukee Dinelli Arena, ha allungato a quattro lunghezze il vantaggio sulla truppa di Mecacci e agguantato il primato solitario, approfittando del ko di Pistoia in quel di Chiusi. Alle spalle, nel frattempo, ha iniziato a muoversi Udine, ma con quattro punti di vantaggio più il doppio scontro diretto a favore con i friulani, a quattro gare dal termine della stagione regolare, il destino è ancora tra le mani di Cento.

E, così, il turno di pausa programmato per domenica a causa dello slittamento della sfida con Pistoia – si giocherà il 22 marzo –, cala come una manna dal cielo, per consentire alla Tramec di preparare al meglio il match di San Severo, fissato per domenica 5 marzo. Occorre però fare un passo alla volta, assimilando prima l’ultimo ko, e capire cosa non è funzionato contro Cinciarini e compagni, per poi rimettersi in viaggio in vista di un mese decisivo.

"C’è delusione ovviamente, difensivamente siamo stati anche bravi a contenerli, ma in attacco abbiamo davvero fatto tanta fatica a fare canestro e ci siamo messi in difficoltà da soli, a causa delle basse percentuali al tiro – commenta Giacomo Zilli, sempre più in crescita dopo il lungo infortunio, analizzando la sconfitta –. A questo va aggiunta un po’ di mancanza di aggressività su alcuni palloni vaganti, dove loro hanno avuto qualcosa in più.

Ma più che un problema di atteggiamento o di volontà, credo proprio che in diverse situazioni ci sia mancata lucidità. Perdere è stato un peccato: davanti ad un palazzetto del genere, ci tenevamo a fare bene".

Un’occasione sfumata, ma Zilli guarda già oltre. "Sapevamo che con una vittoria ci saremmo trovati al primo posto, ma ormai è andata così: è chiaro che ci dispiace, ma adesso dobbiamo solo concentrarci sugli errori commessi e rimetterci in cammino. Come ha detto il coach, la pausa di domenica casca a pennello, dopo mesi in cui non ci siamo mai fermati.

La sfrutteremo come un’occasione per rimetterci in sesto, sia dal punto di vista fisico che mentale".

Dopo due stop, inevitabile dare anche uno sguardo alla classifica. "E’ chiaro che, in proiezione alla prossima sfida, un pochino di pressione potrebbe esserci, ma il destino resta tutto nelle nostre mani. Non è un caso se siamo lassù, ora ci serve solo ritrovare confidenza nei nostri mezzi".

Giovanni Poggi