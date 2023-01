Tramec, sotto con Chiusi "Tanti impegni ravvicinati, è una partita da temere"

Inizierà domani sera alla Milwaukee Dinelli Arena (palla a due ore 20.30, dirigono Boscolo, D’Amato e Grappasonno) il 2023 della Benedetto, impegnata contro Chiusi nella seconda sfida del girone di ritorno, la prima tra le mura amiche. Proprio come successo all’andata, la Tramec ci arriverà forte del successo contro la Fortitudo e con l’obbiettivo di replicare il blitz in terra Toscana (67-55) dello scorso 9 ottobre, per mantenere saldo il primo posto oggi condiviso con Pistoia e Forlì. E non solo, perché nel periodo natalizio i biancorossi ci hanno pure infilato la vittoria contro Treviglio, che è valsa l’approdo alle prossime Final Four di Coppa Italia. Carica sì, la Benedetto, spinta dall’entusiasmo dei recenti traguardi raggiunti ma, allo stesso tempo, affaticata da un periodo fitto di impegni che, di fatto, non hanno mai concesso alla truppa di Mecacci di tirare il fiato e di ricaricare le batterie, anche in vista del prossimo impegno, in quel di Rimini, domenica 8 gennaio. E questo, preoccupa non poco Cotti e il suo staff.

"Tutti questi impegni ravvicinati complicano le cose, e non di poco, soprattutto per noi che in queste settimane stiamo cercando di inserire e reinserire diversi giocatori. In queste ultime ore, la gestione dei tempi per potersi allenare è diventata fondamentale, essendo sempre più ridotti. Questa situazione non è facile per niente – afferma l’assistente Andrea Cotti alla vigilia, che tiene tutti coi piedi per terra, mettendo in guardia l’ambiente e sottolineando i punti di forza di Chiusi, reduce da un ko contro Nardò, ma solo pochi giorni prima vittoriosa sul parquet della rivelazione Cividale –. Domani una delle chiavi sarà sicuramente provare a limitare Medford, anche se sarà difficile ripetere la prestazione difensiva del match d’andata. Inoltre rispetto all’andata ci sarà Utomi, che ha preso il posto di Van Eyck: due giocatori completamente diversi e totalmente di un’altra dimensione. Oltre a lui, dovremo tenere d’occhio Bolpin, Martini e Donzelli, elementi estremamente validi e solidi per questa categoria". Sarà una Tramec quasi al completo quella che si presenterà domani contro la formazione di Bassi, col ritrovato Zilli, pronto al debutto in campionato dopo l’apparizione della scorsa settimana in Coppa. Così come Federico Mussini. "L’impatto all’esordio è stato ottimo, con carattere e personalità, che ci aspettavamo visti i trascorsi del giocatore. Ma sappiamo anche che difficilmente potrà ripetere quella prestazione: il percorso è ancora lungo e ci vorrà del tempo per inserirlo al meglio".

Giovanni Poggi