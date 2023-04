Tramec, tre minuti da dimenticare Treviglio la vince con un 10-0

gr. mascio treviglio

85

tramec cento

79

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Vitali 6, Lombardi 12, Bruttini 2, Marini 18, Clark 18, Resmini ne, Maspero ne, Cerella 8, Raccheti 6, Marcius 11, Giuri 4, Corona ne. All. Finelli

TRAMEC CENTO: Marks 21, Mussini 18, Tomassini 3, Zilli 10, Archie 17, Baldinotti ne, Ulaneo, Kuuba 2, Berti 8, Moreno ne. All. Mecacci

Arbitri: Lucotti, Pecorella e Attard

Note: parziali 21-18, 41-38, 63-63. Tiri da 2 Treviglio 2638, Cento 2240. Tiri da 3 Treviglio 729, Cento 824. Tiri liberi Treviglio 1219, Cento 1115.

Una prova di carattere non basta alla Tramec Cento per espugnare il campo di Treviglio. I ragazzi di Mecacci ci provano fino alla fine malgrado le solite assenze, ma sono i padroni di casa a spuntarla.

Sono i padroni di casa a partire subito fortissimo. La squadra di Finelli prova a mettere le cose in chiaro sin dalle prime battute e dà il via al match con un 9-0 che mette in difficoltà la Tramec. Archie prova a guidare la reazione della sua squadra ma è sempre la Gruppo Mascio a tenere in mano le redini del match con Giuri che trova il canestro del 13-5. La Tramec però grazie a Mussini riesce a rientrare nel match riportandosi sul -3, ma sul finire di primo quarto è ancora Treviglio a provare l’allungo senza però riuscire a staccare la Tramec con il punteggio che recita 21-18. Cento si aggrappa al talento di Mussini, che ad inizio secondo quarto mette alle corde la difesa avversaria con una tripla e poi un canestro dell’area che permettono ai suoi di trovare il primo vantaggio del match sul 21-23.

Nel secondo quarto le percentuali si abbassano su entrambi i lati del campo, ma è Cento in questo momento a conservare un piccolo vantaggio grazie a Archie (26-27). Nel secondo quarto nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento, si gioca con continui sorpassi nel punteggio: Treviglio sembra fare più fatica in attacco ma si riporta avanti con Marcius (37-36), che costringe Mecacci al timeout. La Gruppo Mascio finisce meglio il parziale riuscendo ad arrivare all’intervallo lungo avanti di 3 lunghezze sul punteggio di 41-38. Alla ripresa del gioco la situazione non cambia. Treviglio prova ancora una volta ad allungare con la spinta di Marini che riesce a portare i suoi avanti anche sul +4 ma la reazione di Cento arriva immediata con Mussini e il solito Archie. A dare una mano ci pensa anche Marks che realizza il canestro del nuovo vantaggio sul 53-55. La situazione di equilibrio però non si schioda, con le due squadre che arrivano appaiate alla vigilia dell’ultimo quarto di gioco. E anche gli ultimi dieci minuti di gioco proseguono con lo stesso andamento. Cento tenta una minifuga sul 75-79 a 3 minuti dalla fine, ma poi perde un pallone banale con Mussini sulla rimessa e in un amen la squadra di Finelli pareggia. Il finale è tutto della squadra di casa. a deciderla sono Marini e Clark che piazzano il break che decide la partita e che vale l’85-79 finale.