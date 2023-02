Tramec, un altro tassello Ora la testa ai playoff

"Abbiamo raggiunto un’altra tappa. Da ieri, dalla nostra vittoria, siamo di nuovo ai playoff matematicamente". Così, le pagine social del club, nel pomeriggio di ieri, hanno celebrato il successo della Tramec di domenica su Ravenna, il sedicesimo in venti partite di campionato. Potrebbe suonare strano parlare di playoff conquistati, apparentemente scontati dopo un cammino strabiliante come quello che stanno incorniciando settimana dopo settimana i ragazzi di Mecacci, non a Cento però, promossa appena tre anni fa dalla Serie B e oggi protagonista in alta quota in Serie A2. Sempre più primi i biancorossi, sempre più maturi e solidi, nonostante gli incidenti di percorso: l’ultimo quello di Toscano, due giorni fa a referto solo per onor di firma, un’assenza non da poco, che ha ridotto di uno slot le rotazioni a disposizione. Come se nulla fosse, la Benedetto è scesa in campo, ha tenuto in controllo il primo tempo, ha resistito agli assalti dei romagnoli nel terzo quarto, e si è regalata una discesa trionfale nell’ultimo periodo, con le sembianze di quella vista a Cividale otto giorni prima, anche se con scarti differenti.

Solo 56 i punti subiti – oggi la Tramec è la seconda difesa meno battuta con 68.8 punti concessi a gara, meglio solo Pistoia con 64.4 –, 80 invece quelli realizzati, che valgono la conferma nei migliori cinque attacchi del girone. Numeri impressionanti che, tradotti in classifica, spingono Cento sempre più vicino a chiudere la regular season nelle prime tre: ad oggi, con 6 partite alla fine (prima della fase ad orologio), potrebbero bastare tre vittorie, ma ciò dipenderà anche da Udine, unica inseguitrice al quarto posto (distante sei lunghezze), che con la Benedetto ha però un saldo negativo (2-0 sotto negli scontri diretti) e che non avrà più margine di errore "La matematica dice questo, ma noi dobbiamo fare affidamento solo su noi stessi e pensare ad una partita alla volta, per essere anche in grado di capire ciò che siamo in grado di riuscire a fare" – ha commentato Mecacci –. Cento gira che è un piacere, si diverte e fa divertire, con la regola non scritta che "ogni volta abbiamo un protagonista diverso", come tiene sempre a ricordare il ds Belletti. L’ultimo, in ordine cronologico, è Federico Mussini (nella foto, domenica 15 punti, 9 rimbalzi e le triple "spezza-partita"), alla Tramec da poco più di un mese, ma già inglobato alla perfezione nel sistema di Mecacci. "Viste le assenze abbiamo dovuto gestire diversamente la partita, ma l’avevamo preparata molto bene tatticamente, dando la giusta attenzione alle rotazioni, oltre metterci tanta energia fin da subito – ha dichiarato Mussini nel post-gara –. Siamo stati bravi a controllare il loro rientro e ad allungare di nuovo, portando a casa il match". Prossima tappa a Nardò, in anticipo, sabato sera alle 20.45.

TIFOSI IN TRASFERTA. Il Settore Zimmer si prepara alla trasferta di sabato sera a Nardò, con una trentina di persone tra pulmino e aereo. Anche in Salento il tifo biancorosso non mancherà

Giovanni Poggi