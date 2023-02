"Tramec, un calo che può starci Ma gli obiettivi non cambiano"

La Tramec approfitta della pausa e organizza i suoi prossimi impegni. Sarà un mese di marzo decisivo per i biancorossi, impegnati su due fronti, Coppa Italia e rush finale di campionato, poi si potranno tirare finalmente le somme, precedendo fase ad orologio e playoff. Il presente, dunque, dice sosta, col big-match del PalaCarrara con Pistoia slittato al 22 marzo, per consentire a Carl Wheatle, punto fermo della formazione toscana, di partire con il Regno Unito e prepararsi per gli impegni con la sua Nazionale nella prossima finestra FIBA. Nel frattempo, a Cento, si comincia a riprendere a lavorare a ritmo graduale, mettendo nel mirino l’ostica trasferta del prossimo 5 marzo in Puglia contro San Severo, ma non prima di aver analizzato nei dettagli il ko con Forlì che, seppur arrivato contro una delle corazzate di tutta la Serie A2, non può passare inosservato.

"Fondamentalmente non abbiamo fatto canestro, penso sia stata questa la chiave della sconfitta: non credo si sia trattato di un problema di atteggiamento, se no saremmo andati sotto di venti subito, mentre sacrificio e difesa non sono mancati mai – commenta il ds Ivan Belletti, soffermandosi sulle cause secondo lui che hanno portato la Benedetto ad incassare il sesto ko stagionale –. E’ chiaro che dopo un po’ che non fai canestro, poi vengono a mancare le forze mentali e tutto il resto. In più di fronte c’era una grande squadra come Forlì, che è stata brava ad imbrigliarci, rompendo i nostri giochi, e noi non abbiamo trovato le giuste contromisure. In generale è stata una partita brutta e spezzettata, dove non siamo riusciti mai a trovare il nostro ritmo e nemmeno a coinvolgere l’ambiente". Un passaggio a vuoto che però non cambia più di tanto le carte in tavola e che lascia comunque alla Tramec la consapevolezza di potersela giocare alla pari con tutti.

"Non vedo una squadra contro cui non ce la si possa giocare nel nostro girone. Con Forlì all’andata l’abbiamo buttata via noi, mentre al ritorno fino a pochi minuti dal termine eravamo tornati a -6, pur giocando la nostra peggior partita in attacco di tutto l’anno. Oggettivamente, è un calo che ci può stare il nostro, dopo aver battuto qualsiasi tipo di record societario e aver infilato una lunga striscia vincente, a questo vanno sommati i tanti infortuni, oltre al fatto di aver incontrato una squadra forte e più profonda di noi". Gli obbiettivi restano sempre gli stessi: chiudere tra le prime tre e godersi al massimo la Coppa. "Adesso avremo modo di recuperare le forze e allenarci al meglio, poi sono certo che i giocatori non vedranno l’ora di scendere nuovamente in campo. Un’eventuale pressione di Udine in classifica? Non ci deve neanche passare per la testa: è da agosto che stiamo andando come dei treni, dobbiamo pensare solo a noi stessi".

Giovanni Poggi