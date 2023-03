Tramec, una Coppa che è già storia Sfida alla Cantù di Meo Sacchetti

Appuntamento con la storia. La prima volta alle finali di Coppa Italia di Serie A2 della Benedetto, tra la gioia di esserci e la voglia di provarci fino in fondo: a partire da questa sera a Busto Arsizio (ore 21, E-work Arena), in semifinale contro la corazzata e blasonata Cantù in un confronto inedito, mai visto nel nostro basket. Doppiamente storica quindi la sfida che attenderà la Tramec, che di fronte si troverà una delle società che ha scritto pagine indelebili della nostra pallacanestro e che, da qualche tempo, come tante altre, recita la parte della nobile decaduta. La squadra di Mecacci si presenterà invece come la Cenerentola della competizione, pronta però a togliersi immediatamente il velo una volta alzata la palla a due e a mostrare gli artigli, perché pur trattandosi di outsider, Cento sa di avere tra le mani un’occasione da non dover gettare assolutamente all’aria. L’unica a qualificarsi del girone rosso e una delle 4 sulle 27 totali della Serie A2 a prendere parte alla kermesse, quest’anno in versione ridotta rispetto alle recenti edizioni, con il numero di squadre partecipanti dimezzato e la manifestazione portata da 3 a 2 giorni complessivi, per un weekend ancora più denso e competitivo. Oggi si saprà solo all’ultimo se giocherà Yankiel Moreno, fermo durante la settimana per problematiche fisiche.

Una semifinale che la Tramec si è guadagnata sul campo, prima con il secondo posto conquistato al termine del girone d’andata, che è valso il fattore campo a favore nei quarti di finale con Treviglio, poi battendo i bergamaschi nella bolgia della Milwaukee Dinelli Arena (68-66) lo scorso 29 dicembre, regalandosi un degno finale di un 2022 da capolavoro. Un successo che ha alimentato ulteriormente il cammino in campionato, dove i biancorossi hanno inanellato un successo dopo l’altro, conquistando con quattro giornate d’anticipo l’obbiettivo di chiudere la stagione regolare tra le prime tre della classifica: un traguardo storico e affatto che scontato, che ha certificato l’eccellente lavoro di Mecacci e del suo staff.

E sarà interessante vederlo affrontare Meo Sacchetti, dalla scorsa estate guida di Cantù, che l’ex ct azzurro ha trascinato alle F4 di Busto Arsizio dopo un girone d’andata da protagonista e dopo aver eliminato ai quarti di finale l’Apu Udine di Boniciolli, che proprio a Desio contro i brianzoli allenò la sua ultima partita in bianconero. Come Cento, anche Cantù ha proseguito indenne o quasi la sua marcia in campionato, dove oggi è prima pari alla Vanoli Cremona, forte di uno score di 18 vittorie e sole 4 sconfitte. Numeri da paura, ma stasera, per 40 minuti, tutto si azzererà.

Da Cento in arrivo oltre 200 tifosi, tra macchine e pullman, per un appuntamento imperdibile per tutto il popolo biancorosso. Nel roster di Cantù, assente Berdini, mentre Da Ros resta in dubbio. Prima, alle 17.45, l’altra semifinale, Vanoli Cremona-Torino. Domani, alle 19, la finalissima.

Giovanni Poggi