Trasferta amara per il Casumaro

Atletic Cdr Mutina

2

Casumaro

0

ATLETIC CDR MUTINA: Sacchetti, Ucci, Ligabue, L. Montorsi, Guilouzi, Vignocchi, Turci, E. Montorsi (22’ st Bonvicini), Panzanato, Gripshi, Pila (31’ st Paltrinieri). All.: Greco.

CASUMARO: Callegari, Benini, Passerini, Iazzetta, Faggioli (18’ st Bianchi), Farina, Testoni, Rambaldi, Manfredini (21’ st Cresta), Darraji (34’ st Minarelli), Vinci. All.: Panzetti.

Reti: 6’ st Gripshi (A), 40’ st rig. Panzanato (A).

Note: ammoniti: Iazzetta (C), Rambaldi (C).

Importante vittoria casalinga per l’Atletic Mutina, che passa per 2-0 sugli ospiti del Casumaro. Sul sintetico del Rognoni di Modena si affrontano le due compagini, che riversano in condizioni di classifica opposte, con gli ospiti costretti a fare punti per allontanarsi dalle zone calde, mentre i padroni di casa del Mutina sono costretti a vincere per non perdere il passo con la corsa ai playoff. Prima frazione con poche emozioni da entrambi i lati, dove le due squadre attraversano una fase di studio reciproco, senza lasciare troppi spazi dietro. unica occasione da segnalare è per gli ospiti, con il numero 9 Manfredini che si libera alla conclusione dal limite, ma la palla si spegne di poco a lato dalla porta difesa da Sacchetti. Nella seconda frazione i padroni di casa scendono in campo con un piglio diverso, e prendono subito in mano il pallino del gioco. Il vantaggio arrriva al minuto 6, con il numero 10 Gripshi che si fa trovare pronto, e dopo una bella azione corale insacca la rete dell’1-0 alle spalle di Callegari. pochi minuti dopo arriva anche l’occasione di raddoppiare per l’Atletic, ancora con Gripshi, che lanciato a tu per tu con Callegari si fa ipnotizzare e calcia alto sulla traversa la palla del 2-0. Al minuto 40 arriva un’altra occasione per raddoppiare, quando in seguito a un fallo in area avversaria viene fischiato un calcio di rigore a favore dell’Atletic. Dal dischetto si presenta Panzanato, che non sbaglia e porta i suoi sul 2-0, chiudendo i conti definitivamente.