Tre gare al giro di boa, l’analisi. Entella, Pineto e Olbia: si vincerà?

Mancano tre turni alla fine del girone di andata, tre gare abbordabili nelle quali la Spal dovrà necessariamente racimolare punti per presentarsi alla ripresa del campionato nelle migliori condizioni possibili. I due punticini strappati nelle ultime giornate con Ancona e Gubbio non hanno certo risolto i problemi dei biancazzurri, ancora in piena zona playout, ma quantomeno Antenucci e compagni hanno interrotto l’emorragia delle tre sconfitte di fila lanciando qualche piccolo segnale positivo. Come detto, al giro di boa mancano tre partite. Fondamentali per risalire una classifica più complicata che mai e indicative anche in vista della prossima sessione di mercato, nella quale a gennaio il direttore tecnico Fusco dovrà necessariamente intervenire in maniera massiccia. A questo proposito, sarà naturalmente determinante l’ok del presidente Tacopina, atteso domani a Ferrara per cominciare a pianificare le prossime mosse.

Ma torniamo al calendario. Sabato prossimo alle 18,30 i biancazzurri ospiteranno la Virtus Entella, un’altra grande delusa di questa prima fase di campionato. I liguri hanno perso pure ieri, in casa contro il Pescara. E nonostante i tre punti di vantaggio sulla Spal e la gara da recuperare non possono certo sorridere. La Virtus Entella è una squadra ferita, ma alla quale non mancano i mezzi tecnici per uscire da questa situazione, quindi sarà una partita da prendere con le molle.

Sette giorni dopo Antenucci e compagni faranno visita al Pineto, una delle più belle rivelazioni della stagione. La matricola abruzzese oggi riceve il Sestri Levante, con l’obiettivo di considerare un posto in piena zona playoff. A prescindere dal rendimento sorprendente però il Pineto non è una corazzata, quindi in Abruzzo la Spal avrà il dovere di provare a strappare qualche punto.

Infine, il 23 dicembre al Mazza i biancazzurri affronteranno l’Olbia, un avversario alla portata, da battere assolutamente per trascorrere il Natale con un pizzico di serenità in più. Non si potrà però certo attendere l’ultima giornata di andata per conquistare una vittoria che manca ormai dal 26 ottobre, quando la Spal ha superato di misura il Sestri Levante. Da quel momento i biancazzurri hanno inanellato tre sconfitte e due pareggi sprofondando in zona playout.

Stefano Manfredini