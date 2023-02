Con il mese di febbraio è ripresa anche l’attività delle nazionali azzurre, sia di tackle football che di flag football con la federazione italiana (Fidaf), che ha organizzato due raduni questo mese, uno riservato alla selezione tackle under 19 ed uno per gli atleti che faranno parte delle nazionali di flag, sia nella categoria senior che nelle categorie under 17 ed under 15. Il primo appuntamento è proprio questo weekend, quando a Cecina si ritroverà la nazionale maschile under 19 sotto la guida di coach Giorgio Longhi e del suo staff con circa un centinaio di atleti convocati . Tra le file dei giocatori ammessi al raduno anche 3 atleti estensi provenienti dai Duchi che, già nei precedenti raduni, si erano distinti sul campo: Andrea Berti, difensore nel ruolo di safety, Filippo Franco, runningback, e Simone Sciarretta che giocherà come ricevitore. Un bel risultato per la società del presidente Ferrandino, che nel vivaio delle formazioni giovanili estensi, è capace ogni anno di formare giovani talenti da destinare poi alle fila della squadra senior. Tra le fila degli allenatori della nazionale under 19 da segnalare anche Piergiorgio Degli Esposti, che quest’anno è rientrato nel coaching staff delle Aquile come allenatore dei defensive backs.