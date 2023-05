Tre ko e finale di stagione amaro per la Giara

Spedizione senza lieto fine in terra abruzzese per la Giara Assicurazioni Ferrara. Gli emiliani, rimediando tre sconfitte nette ed inopinate, chiudono senza punti (nè spunti) una stagione interlocutoria. Innegabile che, di un bilancio complessivamente negativo, dovranno essere chi ha avuto il mandato di costruire una squadra per competere e chi l’abbia diretta a doverne rispondere alla proprietà. Un primo tempo buono, anzi di più con Cologne poi il buio. Dall’infortunio di Pasini, a conferma della sua leadership in campo, buio pesto e poco da salvare in una quattro giorni che toglie alla Giara Assicurazioni la possibilità di essere inserita nella Serie A Silver 202324. Al ko contro Cologne ha fatto eco, nella giornata di sabato, una prestazione sconfortante contro Palermo che - nonostante tutto - aveva lasciato una flebile speranza. Preghiere volate in sublimazione con il ko di Cologne contro i rosanero nel primo pomeriggio domenicale. A quel punto lo scontro conclusivo fra Giara e Giovinetto è divenuto un mero esercizio di masochismo sportivo concluso con una piccola ed amara soddisfazione solo per i siciliani, ai quali non si potrà certo recriminare di aver mancato di impegno e professionalità. Cologne e Palermo salgono in Silver, Giovinetto e Ferrara rimangono dov’erano. Il dispiacere, ed un contestuale ringraziamento, va a chi ha permesso di disputare anche questa stagione, perchè deludere le persone che hanno nel cuore la squadra è il più atroce dei fallimenti.