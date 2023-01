"Tre punti pesanti per la nostra classifica"

E’ tempo di sfidare l’Ascoli al Mazza e la Spal, rincuorata dal risultato di Reggio Calabria, cercherà di continuare nella sua opera di allontanamento dalla parte bassa della classifica. "Come sempre abbiamo lavorato con serietà ed entusiasmo nella settimana appena trascorsa – spiega De Rossi al termine della rifinitura –. Dopo una vittoria in trasferta contro la seconda della classe è ovvio che ci sia qualche sorriso in più, ma senza mai perdere di vista il nostro obiettivo che è la partita che sta per arrivare". Sul nuovo arrivato Fetfatzidis De Rossi spende parole di elogio: "E’ un giocatore che conosco, ci ho anche giocato contro e lo ricordo. E’ una pedina importante, dobbiamo valutarne la condizione fisica, quella psichica è ottimale, è arrivato con un entusiasmo contagioso. Deve darci tanta qualità, che possiede, aiutato da noi a livello tattico, e soprattutto deve essere messo a puntino fisicamente perché da qualche anno giocava in campionati abituati ad altri ritmi. La vittoria casalinga che manca? A noi servono vittorie in generale, sono punti che dobbiamo portare a casa, per la nostra classifica e per la nostra ambizione".

In valutazione Pepito Rossi, arrivato a Ferrara nei giorni scorsi: "Di giocatori forti come Rossi da giovane ne avrò visti a dir tanto 4-5. Se penso ad uno forte come lui mi viene in mente Cassano. Da quando ci ho giocato io ad oggi, ci sono stati in mezzo tanti anni di calcio ad alto livello, purtroppo anche tanti infortuni che in questo momento ci portano a dover valutare al dieci per cento il livello calcistico e al novanta la condizione fisica. Giuseppe è un ragazzo fantastico ed ha un potenziale infinito". Poi c’è il capitolo Nainggolan: "E’ un discorso complesso perché onestamente Radja non c’entra molto con questa categoria. Si porta con sé tanti altri discorsi che forse a qualcuno spaventano, a me no. Io so che è un ragazzo con un cuore gigante e certamente lo vorrei alla Spal o in qualsiasi altra squadra che dovessi allenare in futuro perché è forte e mi fido di lui. Ora però la mia testa e i miei pensieri sono soltanto sui ragazzi che ho a disposizione".

Beatrice Bergamini