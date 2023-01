Tre vittorie su cinque, tutte casalinghe, per le selezioni 4T

Settimana decisamente positiva in casa Despar 4 Torri per il suo settore giovanile. I ragazzi granata si sono aggiudicati ben tre vittorie in cinque sfide tutte casalinghe, tra cui il prestigioso successo nel derby cittadino dell’Under 19 Gold contro la Scuola Basket Ferrara. Sono proprio i più grandi di Villani, Tani e Marianti Spadoni ad aprire le danze mercoledì scorso: l’obiettivo era quello di ribaltare la pesante batosta subita all’andata alla Bondi Arena. La partita è emozionante, e dopo una lunga battaglia al Pala 4T è la Despar a

spuntarla al fotofinish: termina 84-82 per i padroni di casa, con i 29 punti di uno strepitoso Pevere. Continua la sua cavalcata da imbattuta l’Under 15 Silver di coach Marianti Spadoni, che consolida la leadership in campionato: i soliti Vertua e Bassi, con 49 punti segnati in due, affondano il Veni Basket al Pala 4T con il punteggio di 78-48, concedendo poco agli avversari.

Erano invece all’esordio nella seconda fase del trofeo Aquilotti i più piccoli atleti granata. Contro Gallo hanno colto un bellissimo successo in casa, giocando con grande determinazione e precisione in attacco: la Despar si aggiudica infatti cinque tempi, perdendone solo uno di misura e segnando ben 71 punti complessivi contro i 12 concessi (12-4; 34-6; 36-10; 59-10; 63-12; 71-12 i parziali). Il risultato a tempi è 16-8 in favore della 4 Torri.

Sono due le note negative di settimana. La prima è la sconfitta casalinga dell’Under 13 contro la BNBA Route64 di Baricella, l’altra sconfitta arriva dall’Under 17 Silver, che si arrende al Pala 4T contro Calderara 60-75.